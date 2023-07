Il doit payer 70.000 euros pour la démolition de sa maison illégale

La maison de 120 m² construite illégalement à Nissan-lez-Enserune, dans l’Hérault (34), a été démolie mardi aux frais du propriétaire.

Il avait construit sa propriété sans autorisation, dans une zone agricole, en bordure de la route de Narbonne, dans l’Hérault. Aujourd’hui, ce propriétaire doit s’en mordre les doigts, sa maison de 120 m² n’est plus que poussière. Et c’est lui qui a dû débourser les frais nécessaires à la démolition , soit 70.000 euros. Un tarif élevé dû au désamiantage, au tri des matériaux, à l’intervention d’un huissier de justice et d’une entreprise chargée de la destruction. Le but étant de dissuader les propriétaires de mauvaise foi de se lancer dans des projets de constructions illégales.

« C’est un message qu’on envoie à tous les propriétaires voyous, ces gens qui construisent sans droit ni titre, qui font l’acquisition de parcelles agricoles, qui détournent la destination de la parcelle pour construire des lieux d’habitation », assène Hugues Moutouh, le préfet de l’Hérault à France Bleu . La procédure a débuté en 2012, il y a 11 ans, lorsque l’infraction a été relevée. Le propriétaire avait monté une caravane puis un cabanon puis des parpaings. « Nous ne pouvons pas lutter contre l’artificialisation des sols pour préserver de la nature, la surface agricole utile, et laisser des gens construire en toute impunité, là où ils ont envie, sans aucun permis. Ce symbole de l’effectivité de la loi est fort », complète Hugues Moutouh.

30.000 parcelles avec des constructions illicites

Le maire de Nissan, Pierre Cros, explique que ce n’est pas une exception. Il compte de nombreuses autres constructions illégales. Au début, seul le littoral était impacté selon lui mais maintenant les personnes qui ont des problèmes pour se loger installent des caravanes dans les terres puis construisent des murs de clôture. Certains s’implantent dans les 700 hectares de forêt que compte Nissan-lez-Enserune. « Il y a un investissement. Ils doivent déménager donc ils perdent de l’argent », explique-t-il. S’ils ne s’acquittent pas du montant de la démolition, ils doivent payer des astreintes qui vont de 50 à 90 euros par jour. Une personne est ainsi arrivée à la somme record de 60.000 euros d’astreinte.

Pierre Cros cite un autre cas de propriétaires qui ont été condamnés, ont démoli la propriété et ont reconstruit une autre maison au même emplacement, contraignant l’État à entamer une nouvelle procédure. À chaque fois, ces propriétaires assurent aux agents assermentés qu’ils ne vont pas rester longtemps mais demeurent plusieurs mois ou années. En 2021, le département de l’Hérault ne comptait pas moins de 30.000 parcelles comportant des constructions illicites mais compte bien les éliminer. Une bataille qui n’est pas près de s’arrêter.