Il construit sa maison sur... un bunker par manque de terrains disponibles

Le bunker acheté par un propriétaire sert de fondation à sa maison à Brest. Un concept novateur qui peut surprendre.

Les bunkers de la Seconde guerre mondiale sont souvent considérés comme des verrues. Mais Romain a décidé d’en acheter un en plein centre-ville de Brest, au 7, rue Bossuet. Il a eu une idée étrange et pour le moins novatrice : ériger une maison au-dessus du bunker. Ce dernier sert juste de fondations. Les murs en béton armé font 2 mètres d’épaisseur, une véritable protection pour Romain. « C’est vraiment la première réaction que je vois dans mon entourage : tu as eu un terrain à Brest-centre, comment tu as fait, ce n’est pas possible ? Si, en fait, il y a des choses qui sont, de ce point de vue là, complètement insolite s», s’enthousiasme Romain auprès de France 3.

Et construire sur un bunker simplifie grandement les choses : « Les pignons ont été simplifiés puisqu’ils sont collés aux autres, donc on n’a pas le bardage à faire. On n’a pas eu de terrassement, pas eu de gros œuvre, ça a permis de rationaliser », se réjouit Olivier Guéret, artisan accompagnateur en auto-construction, à Ici . Ce bunker était coincé entre deux maisons et l’idée de le transformer en habitation paraît plutôt logique.

Un bien «plus embêtant qu’autre chose»

Son ancien propriétaire confiait à Ouest-France que ce genre de bien, c’est «plus embêtant qu’autre chose» . Il l’a mis en vente l’été dernier, après la levée de mesures interdisant toute construction. Cela faisait 33 ans qu’il l’avait acheté à la mairie. Les bunkers existant à Brest ne sont pas répertoriés aux Monuments Historiques, sauf intérêt patrimonial manifeste, ce sont donc les règles d’urbanisme classiques s’appliquent, ce qui là aussi simplifie les choses. Cette solution originale est un moyen de redonner vie à un bunker peu attirant de prime abord, de conserver ce vestige de notre Histoire, et de construire de nouvelles propriétés alors que le foncier disponible se fait rare.