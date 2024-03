Il change les serrures de la maison de sa fille pour l’empêcher de vendre

Un père squatte la maison de sa fille, à Gradignan, décourageant les acquéreurs à se positionner sur le bien mis en vente.

Lorsque la propriétaire d’une grande maison avec 5 chambres, salle de billard, grand parc et piscine, à Gradignan, en Gironde (33) est prévenue d’une intrusion, elle est loin de se douter que l’intrus est son père. Elle le reconnaît sur les images de vidéosurveillance. M. Wang, le père de la propriétaire, a fait changer toutes les serrures de la propriété, affirmant que la maison est à son nom. La propriétaire des lieux porte plainte contre lui mais il refuse de partir.

Le père est donc considéré comme un squatteur. L’avocat de la propriétaire a demandé son expulsion devant la justice , si cette dernière lui donne raison, le père aura huit jours pour partir. La décision devrait être rendue la semaine prochaine. Le hic, c’est que la propriétaire avait déjà vendu sa maison. Les acheteurs devaient signer la semaine dernière chez le notaire mais la vente a été suspendue, les acquéreurs ne souhaitant pas se retrouver dans la même maison que le père de la propriétaire.

Profiter de sa retraite dans cette maison

« C’est un peu cocasse, c’est la première fois que je me retrouve à demander l’expulsion d’un père de la maison de sa fille ...», explique l’avocat de la propriétaire, Me Henri Michel Gata, à France Bleu Gironde . Mais pour quelle raison M. Wang, refuse-t-il catégoriquement que sa fille vende sa maison?

« Dans la tradition chinoise, les parents vivent avec leurs enfants. Il s’est vu passer sa retraite avec sa fille dans cette maison, il a viré la somme nécessaire à l’achat, c’est un coup de poignard », développe l’avocat de M. Wang, Me Vianney Le Coq de Kerland. M. Wang a effectivement donné de l’argent à sa fille pour acheter cette fameuse maison. Alors qu’il prend sa retraite, en janvier, il quitte Pékin et pense s’installer dans cette maison. « Le bien est au nom de Mme Wang, et lui appartient légalement », affirme l’avocat de la propriétaire. « De toute façon, nous ne sommes qu’au tout début d’une longue série Wang contre Wang parce qu’il n’y a pas que la maison », conclut l’avocat de M. Wang.