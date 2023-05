Il agrémente son penthouse du 57e étage avec une McLaren à 2 millions

Un millionnaire australien vient d’apporter une touche de déco très particulière à son logement à 24 millions d’euros: une McLaren Senna GTR qui en vaudrait près de 2.

Un caprice de millionnaire de 34 ans. Adrian Portelli, un entrepreneur qui a fait fortune dans l’immobilier, a fait déposer dans son penthouse ultra-luxueux du 57e étage d’une tour de Melbourne l’un des joyaux de sa collection automobile: une McLaren Senna GTR. Dans un appartement qui vaudrait 39 millions de dollars australiens (24 millions d’euros) selon la presse locale, un bolide à près de 2 millions d’euros ne devrait pas faire trop tâche. Même si son utilisation risque d’être des plus limitée.

L’heureux propriétaire n’en a cure. Celui qui est connu en Australie sous le surnom de Mr Lambo pour son goût immodéré des voitures de sport se plaît à dévoiler ses joujous favoris sur son compte Instagram. D’ailleurs sur une vidéo où on le voit en train de drifter au volant de sa voiture de sport, il a prix soin de préciser: «Si je dépense 3 millions de dollars (australiens NDLR) pour une voiture, je peux l’utiliser comme bon me semble.» Et sur un autre post, il souligne: «Si je peux motiver et inspirer les gens qui veulent réussir, j’ai rempli ma mission car je sais bien combien la poursuite du succès est dure et solitaire.» Il ne lui aura pourtant fallu qu’une dizaine d’années pour amasser une fortune évaluée à 350 millions de dollars.

Un duplex de 1200 m²

La McLaren Senna GTR, un modèle de «supercar» dont il n’existe que 75 exemplaires à travers le monde s’est envolée dans les cieux à près de 200 mètres grâce aux soins d’une équipe de 8 personnes qui a encadré l’acheminement par grue. L’heureux propriétaire du plus luxueux appartement installé dans ces nouvelles tours jumelles de Melbourne a d’ailleurs précisé que l’installation de la voiture avait été intégrée au prix du logement. Il compte bien faire de son bolide la pièce maîtresse de son appartement et a expliqué aux médias locaux qu’il l’a fait d’autant plus volontiers que ce véhicule n’est pas homologué pour la route et ne peut donc se piloter que sur circuit.

Le duplex de 1200 m², qui n’est pas encore totalement achevé, est d’ores et déjà le plus cher de la capitale de l’État de Victoria. Il est au sommet de deux tours jumelles reliées par un pont aérien surnommées Sapphire By The Gardens. La plus petite tour sera occupée par un hôtel Shangri-La avec un bar installé sur le pont aérien avec un sol transparent et une piscine à débordement. Le millionnaire a d’ailleurs précisé que dans les éléments qui l’ont séduit, il y avait un ascenseur privatif le conduisant directement à ce bar. Les multiples travaux prévus par le propriétaire du penthouse et évalué à 6 millions de dollars devraient prendre une petite année. L’occasion d’installer 4 chambres, plusieurs cuisines pour des réceptions, une piscine intérieure, un cinéma, un fumoir à cigares...

Pas d’inquiétude à se faire pour son toit durant le chantier: selon ses déclarations, il ne devrait pas en faire sa résidence principale, plutôt un point de chute régulier... Sans aller jusqu’à parler de ses goûts simples, même s’il aime à rappeler qu’il a grandi dans un milieu modeste, il a précisé au site realestate.com qu’il préfère une existence décontractée à la campagne au mode de vie urbain. Et dans ce cas, il envisage de passer certains de ses week-ends en ville. Cet homme ne fait décidément rien comme les autres.