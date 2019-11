Il a fallu onze ans à Tommy Hilfiger pour vendre son penthouse de New-York

EN IMAGES - La vue magique sur Central Park n'a pas empêché une sévère négociation du prix fixé au départ à plus de 75 millions de dollars. Le styliste n'a pas réalisé une si bonne affaire que ça!

Même à New York, les arbres ne montent pas au ciel. Lorsque j'ai visité en 2015 le penthouse de Tommy Hilfiger, dans la résidence du Plaza, l'agent immobilier, qui faisait visiter les lieux, savait bien que le prix était surestimé. Il le disait ouvertement au groupe de journalistes français qui passait par là! Vendu meublé, l'appartement valait en fait 10 à 20 millions de moins, glissait-il...

À l'époque, cet appartement aux vues magiques sur Central Park, avec sa petite terrasse encadrée de toits et d'un dôme aux murs vernissés, était mis en vente 75 millions de dollars. Le nom du styliste américain pouvait-il permettre de vendre plus cher que le prix moyen du marché? Visiblement non, puisque l'appartement, qui ne manque pas d'atouts, est resté longtemps sur le marché.

Certes, le duplex de 565 m² de Tommy Hilfiger dans l'immeuble du Plaza offre une vue magique face à Central Park. Et il lui ressemble. Peut-être un peu trop d'ailleurs! À longueur d'émissions télévisées, Stéphane Plaza a fait comprendre aux Français qu'il faut dépersonnaliser son appartement ou sa maison pour permettre aux futurs acheteurs de se projeter dans les lieux et déclencher la vente. Cela vaut, semble-t-il, aussi pour les «happy few» et pour le célèbre Tommy.

La folie des grandeurs touche «Big Apple»

Sa décoration si reconnaissable, la pièce ronde dédiée aux enfants avec des dessins d'Eloise, personnage chéri des petits Américains, n'ont pas fait flamber les prix au-dessus de la raison. D'autant que depuis plusieurs années, la folie des grandeurs a touché la Grosse Pomme et que les résidences de luxe ont poussé comme de (très hauts) champignons. Élargissant l'offre d'hyper luxe et finissant par ralentir le marché.

Finalement, le penthouse des 18e et 19 e étages, du 1 Central Park South, a été vendu à 31,3 millions de dollars selon le New York Times. Bien loin des 80 millions affichés en 2013. Pour ce prix, l'heureux nouveau propriétaire aura l'impression de flotter au-dessus des nuages et aura bien sûr accès à tous les services des condos à l'américaine. Conciergerie de luxe, sécurité, spa et services de l'hôtel Plaza. L'acheteur, Terry Taylor, qui est domicilié à Palm Beach, en Floride, est un des principaux concessionnaires automobiles privés du pays.

En dépit de cette baisse du prix, la transaction est l'une des plus élevées de la ville en octobre, explique le quotidien américain. Mais elle ne consiste pas en une si bonne affaire que prévu pour son propriétaire! Le couple Hilfiger avait en effet payé l'appartement 25,5 millions en 2008, puis englouti 20 autres millions pour rénover les lieux. Les statistiques immobilières américaines qui permettent de retracer l'historique des biens, ne cachent rien. Pas plus les bonnes affaires que les mauvaises!