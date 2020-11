Ici, les locataires paieront un prix fixe pour l'électricité et le chauffage

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Ces 14 logements en développement dans la Marne seront très peu gourmands en énergie et proposés aux locataires avec un forfait fixe (logement et charges, hors eau) sur 5 ans.

Connaître de façon certaine sa facture énergétique pour les cinq ans qui viennent, cela paraît presque trop beau. Et pourtant, c'est le défi que compte relever le bailleur social Plurial Novilia (groupe Action Logement). Cette société vient de dévoiler un nouveau projet baptisé NoviliaSun qui prévoit la construction de deux immeubles de 14 logements intermédiaires, particulièrement peu gourmands en énergie sur la commune de Bétheny (Marne).

La grande nouveauté de ces constructions avec leur importante toiture photovoltaïque c'est qu'elles permettront de proposer aux locataires un forfait fixe (qui pourra être réévalué au bout de 5 ans) incluant le loyer, la consommation électrique, le chauffage voire un accès à un service d'autopartage d'une voiture électrique. Les seuls frais à rajouter concerneront l'eau, les taxes locales et l'entretien des parties communes.

«C'est une formule qui se développe en Allemagne, explique Alain Nicole, directeur général de Plurial Novilia. Lorsque nous nous sommes intéressés au logement autonome en énergie, nous sommes tombés sur les travaux de Timo Leukefeld qui met application ces concepts et nous nous sommes rapprochés de lui.» Chez le bailleur, on confie avoir été séduit par l'approche «low tech» de l'expert allemand.

Les premières façons de réduire le coût énergétique consistent à bien orienter les constructions et à bâtir des murs épais (une cinquantaine de centimètres) pour garantir une inertie thermique permettant de conserver la chaleur en hiver et la fraîcheur en été. Et pour éviter des frais d'entretien de chaudière, le chauffage se fera exclusivement avec des panneaux électriques radiants.

Plus de 50% de hausse de la facture en 10 ans

Ensuite, une importante surface de panneaux photovoltaïques (laissant un toit terrasse accessible) doit couvrir une large partie de la consommation. «Nous recherchons une autonomie énergétique de près de 70% sur l'année, confie Alain Nicole, et pensons pouvoir réduire de moitié la facture de nos locataires. Les gains restants doivent permettre de financer les investissements supplémentaires pour ce genre de construction.» Concrètement, un ménage avec deux adultes et deux enfants n'utilisant que de l'électricité est réputé dépenser autour de 2400 euros par an et dans ce projet la facture annuelle serait ramenée à 1200 euros.

Bien sûr, le forfait tiendrait compte de la surface du logement et du nombre d'occupants. Il y aurait aussi une option «Mobilité» dans le forfait avec la possibilité pour chacun des deux immeubles d'accéder à une voiture électrique en autoportage dont les batteries seraient aussi alimentées par les panneaux photovoltaïques. Mais la facturation de la voiture se ferait, quant à elle, à l'heure.

«Nous voulions travailler sur ces formules de forfait fixe car nos locataires ont connu sur 10 ans une hausse du coût de l'énergie qui pouvait atteindre 50 à 80% quand les revenus progressaient à peine de 15 à 20%, précise Alain Nicole. Nous sommes arrivés à un point de rupture.» Il en est persuadé, la formule est viable. Leur expert allemand travaille d'ailleurs actuellement sur une commande de 300 logements de ce type.

Après des débuts difficiles, le photovoltaïque gagne en intérêt et en fiabilité. Le produit est de moins en moins cher, bénéficie désormais d'une garantie de 30 ans avec une productivité qui faiblit très peu. Et réchauffement climatique oblige, même dans cette région de Reims, la production d'électricité devrait croître d'années en années.