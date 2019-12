HLM: où se trouvent les logements vides en France?

INFOGRAPHIES - Sur les quelque 5 millions de logements sociaux que compte la France (avec l'Outre-mer), près de 140.000 sont vides. Voici le détail par région.

Les deux villes où les taux de logements privés vacants sont les plus élevés appartiennent au même département: l'Allier (03). Il s'agit de Vichy (14,4%) et de Montluçon (14,2%), selon l'Insee. Qu'en est-il des logements sociaux vides? Le ministère de la Transition écologique et solidaire s'est penché sur la question. Grâce à sa base de données, il a calculé le taux de vacance des HLM pour chaque région de la France métropolitaine ainsi que pour les départements et régions d'outre-mer (DROM).

La région Auvergne-Rhône-Alpes, où se trouvent Vichy et Montluçon, arrive-t-elle en tête? La réponse est non mais elle occupe tout de même la quatrième place en France métropolitaine avec un taux de vacance de 3,2% en 2019 (contre 3,4% en 2018), soit plus de 17.000 HLM. Ce chiffre est légèrement supérieur à la moyenne nationale qui est de 2,8%, soit plus de 130.000 HLM.

2% des HLM franciliens sont vacants

C'est la Bourgogne-Franche-Comté (5,2%) puis les régions Centre-Val de Loire et Grand Est (4,2% chacune) qui occupent le podium. En Outre-mer, la Guyane affiche le taux le plus élevé: 7,4%. À noter qu'aucun HLM n'a été déclaré vacant à Mayotte en 2019, sur les 300 logements sociaux recensés. En 2018, ils étaient cent.

À l'inverse, c'est dans les Hauts-de-France et en Ile-de-France que les taux sont les plus faibles: 1,9% et 2,1% en 2019. Et si l'on ne tient compte que des logements vacants depuis plus de trois mois, ces deux chiffres tombent à moins de 1%. «Le marché du logement en Ile-de-France est l'un des plus tendus de France, ce qui entraîne beaucoup de demandes de logements sociaux. Et ce, même si l'Ile-de-France est la région où l'on construit le plus de HLM (environ 30.000 agréments par an sur 110.000 au niveau national)», explique-t-on au ministère de la Cohésion des territoires.

Autre enseignement intéressant de cette étude: la vacance de plus de trois mois, dite «structurelle», ne représente que 50% de la vacance totale, soit un taux de 1,4%. Un chiffre en légère baisse par rapport à 2018 (1,5%). Autrement dit, un logement social vacant sur deux le reste moins de trois mois.