Herta, Coca-Cola, Fleury Michon ... Quelles sont les marques les plus achetées en 2020 ?

L'institut Kantar a dévoilé son classement annuel des marques de grande consommation les plus plébiscitées en France et dans le reste du monde.

Entre confinements et couvre-feu, les habitudes de vie des Français ont été fortement perturbées en 2020. «Si en 2019, seulement 37 % des marques étaient en croissance ou stables en termes de CRP (*) (Consumer Reach Point, ndlr) en France, c'est désormais 56 % des marques de grande consommation qui sont plébiscitées», précise l'institut Kantar, qui, comme chaque année, a publié son étude Brand Footprint sur les marques les plus achetées sur une année civile.

Le haut du classement de cette 9ème édition demeure sensiblement le même que celui de l'année 2019, à l'image du trio de tête composé des marques Herta, Président et Fleury Michon, qui reste inchangé.

Avec cette première place, Herta peut de nouveau se réjouir de «réaffirmer sa place de marque la plus choisie en France qu'elle détient depuis 2013». Cette entreprise, qui commercialise des produits de charcuterie et des produits traiteurs en libre-service, a enregistré 256 millions de produits vendus en 2020, un résultat en croissance de 3% par rapport à l'année précédente. Le podium est complété dans l'ordre par Président et Fleury Michon et ces trois marques en tête se démarquent du reste du classement en étant les seules à passer le cap des 200 millions de ventes annuelles, signe que les marques de produits frais ont la cote.

En 2020, quelles ont été les marques préférées des Français ?

Les habitudes de consommation des Français ont été fortement influencées par les restrictions liées à la crise sanitaire. Cela s'est en partie démontré par la présence de 3 marques de pâtes dans le top 20 : Panzani qui est monté à la 5ème place, Lustucru descendu de 2 places à la 11ème puis l'arrivée de la marque Barilla en bas du classement. Selon Kantar, cette dernière a effectivement «su capitaliser sur sa stratégie de diversification dans le cadre de la transition alimentaire, mais a également bénéficié de phénomènes psychologiques d'achat panique et de stockage sur la catégorie des pâtes à l'approche des périodes de confinement».

À noter également le bond de 4 places de la marque Kinder, pourtant absente du top 20 de 2019. Avec des produits achetés 95 millions de fois en France, la marque enregistre une croissance de 22% de son CRP. Kantar avance que son entrée dans le classement a été «boostée par plus de temps passé à grignoter à domicile, mais aussi par le succès de Kinder Cards lancé en pleine pandémie». Cette tendance s'est traduite par une pénétration de 58,6% et une fréquence d'achat moyenne de 5,7 fois par ménages sur l'année.

Pour réaliser son classement, l'institut Kantar a confronté la pénétration des marques et leur fréquence d'achat pour établir un indicateur unique : le Consumer Reach Point (CRP). La pénétration correspond au nombre de foyers acheteurs et la fréquence d'achat au nombre d'actes d'achat de la marque par ménage sur une période donnée.

Coca-Cola , Maggi et Colgate, grands gagnants dans le classement mondial

Le palmarès des marques les plus choisies en France diffère avec celui du reste du monde, comme l'illustre le cas de Coca-Cola. Reléguée au pied du podium dans l'Hexagone, la marque nord-américaine surclasse le reste du classement international en comptabilisant 6,5 milliards d'achats dans le monde au cours de l'année 2020. La célèbre marque de soda est dans l'ordre suivie de Colgate (4,3 milliards), Lifebuoy (3 milliards), Maggi (3 milliards) et Lay's (2,8 milliards).

Les restrictions de déplacement couplées aux fermetures temporaires des bars et des restaurants ont accéléré la digitalisation des points d'achat. L'institut Kantar rapporte que les ventes en lignes ont ainsi augmenté de 45,5% dans le monde. Par conséquent, certaines marques qui ont misé sur cette transition numérique, à l'instar de Coca-Cola ou Nestlé, ont enregistré des augmentations d'au moins 50% de leurs ventes en ligne, et jusqu'à 70% du côté de la marque Lay's. Cette croissance leur a permis de partiellement compenser la baisse de leurs ventes en hors-ligne.

(*) Le CRP croise la pénétration des marques (nombre de foyers acheteurs) et leur fréquence d'achat (le nombre d'actes d'achat de la marque par foyer).