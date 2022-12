Hekla, la nouvelle méga tour de La Défense, attend ses locataires

Fraîchement inaugurée, la première réalisation de l’architecte Jean Nouvel dans le quartier d’affaires parisien, n’a loué aucun de ses 76.000 m² de bureaux pour l’instant.

Avec ses 49 étages, ses 220 mètres de haut, sa silhouette à géométrie variable et sa couleur changeante au gré de la journée, la tour Hekla ne manque pas d’atouts. Quelques semaines seulement après l’inauguration de ses tours Duo dans le 13e arrondissement de Paris, l’architecte Jean Nouvel assistait au lancement de sa première réalisation dans le quartier d’affaires. Et si des critiques ont pu être formulées sur la complexité des tours Duo, Hekla s’avère beaucoup plus simple qu’elle n’en a l’air.

Son étrange forme au sol épouse très précisément la micro-parcelle sur laquelle elle est posée. Un terrain ou plutôt un non-terrain de 1900 m² issus de friches, de délaissés et d’un échangeur routier, sur lesquels ont été développés 76.000 m² de bureaux destinés à accueillir jusqu’à 5 800 salariés. Quant à son aspect facetté, c’est largement une illusion d’optique créée par les brise-soleil métalliques. Notons que comme pour les tours Duo , le programme était double puisque la tour de bureaux s’accompagne d’une résidence étudiante de 400 logements déjà en activité.

La tour First se vide

Mais pour que la fête soit complète, aux côtés de l’architecte et des deux groupes immobiliers ayant co-développé ce programme, AG Real Estate et Hines, on aurait pu s’attendre à la présence d’un locataire. Or il n’y en a pas pour l’instant. Pire, la tour First à laquelle Hekla dispute le titre de plus haute tour (la construction de First est un peu plus haute mais Hekla est située sur une butte et la domine) va bientôt perdre son principal locataire. Le cabinet de conseil EY devrait en effet libérer dès la fin 20225 les 42.000 m² qu’il occupe dans cette tour de 79.000 m².

Malgré cette situation préoccupante, les fées qui se sont penchées sur le berceau de la tour Hekla restent confiantes. «Cette tour qui est en développement depuis près de 10 ans, est un projet précurseur de ce que nous essayons désormais de faire systématiquement, souligne Pierre-Yves Guice, directeur général de Paris-La Défense. Il s’agit de reconnecter le quartier d’affaires au tissu urbain environnant .» Avec ses espaces verts et son anneau de circulation piétonne et cyclable, ce projet permet en effet de réaliser un trait d’union avec la commune de Puteaux. Et au passage, cela donnera un nouveau pôle d’attractivité au sein de la Défense tout en rééquilibrant la skyline de La Défense, thème cher à Jean Nouvel.

Luminosité et convivialité

Et si Hekla est conçu comme un projet d’urbanisme global, la tour peut également se targuer d’offrir de sacrés atouts pour ses futurs occupants. Grâce à un noyau compact, chaque étage dispose d’un plateau de 1500 m² très souple et facile à aménager. La luminosité est reine avec 2,9 mètres de hauteur sous plafond dont 2,45 mètres de vitrage et lieux regorgent de possibilité pour créer des espaces de convivialité. Mieux: chaque étage dispose d’espaces extérieurs, des loggias de 20 à 45 m², pour un total de 2500 m² sur l’ensemble de la tour.

Et si cela ne suffit pas, cap sur les deux derniers niveaux de la tour, des espaces communs avec zones végétalisées et un coin bar/café qui sera aménagé en mode lounge d’aéroport. Par ailleurs, les lieux disposeront de 5 espaces de restauration, d’une zone fitness ainsi que d’un superbe auditorium de 500 m² éclairé à la lumière naturelle et bénéficiant du statut d’Établissement recevant du public (ERP). Quant aux accès, la tour est située sur un hub majeur de transports en commun, sans oublier 1200 m² de local à vélo complet avec douches et atelier de réparation. La voiture individuelle est moins bien servie: seulement 53 places sur site mais 170 places dédiées au parking voisin du centre commercial des Quatre Temps.

«Cette tour est encore plus réussie que les perspectives initiales, se félicite Xavier Musseau, président de Hines France. On a besoin d’architecture, de lieux différenciés. Il faut que le lieu de travail soit un lieu d’expérience et marque une appartenance.» Si aucun bail n’a été signé, les marques d’intérêts proviennent de clients de tailles et d’horizons assez divers mais globalement pas énormément du secteur financier, selon les proches du dossier. Une chose est sûre: les locations sont ouvertes à partir de 3000 m² et ne devraient pas attirer que des géants du CAC 40 .

De son côté, Jean Nouvel n’en démord pas, grâce à ses partis pris architecturaux, les occupants de cette tour pourront «être quelque part, car c’est important. Nous sortons d’une époque minimaliste après avoir été trop longtemps nulle part». La vraie question sera celle de la désirabilité de La Défense, de l’envie des entreprises et de leurs salariés de s’y installer. Pour le cabinet de conseil EY, la question a été tranchée, il délaissera la dalle de La Défense pour le One Monceau, en plein 8e arrondissement de Paris.