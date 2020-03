Hauts salaires : comment préparer sa retraite

(Crédits photo : Unsplash - Matthew Bennett )

La réforme des retraites, au cœur du conflit social qui a débuté fin 2019, devrait profondément modifier la donne pour les Français concernés, particulièrement les plus aisés. Plus que jamais il semble judicieux de bien anticiper le financement de sa retraite. Découvrez pourquoi il est nécessaire de préparer sa retraite et comment. Notre tour d'horizon des différents types de placements à envisager.

Pourquoi il est nécessaire de préparer sa retraite

La réforme controversée change profondément la donne. Deux principales mesures sont à retenir du projet de loi : l'âge légal de départ à la retraite sera de 62 ans. Un âge d'équilibre, c'est-à-dire un âge de départ à taux plein, a été institué ; assorti d'un système de bonus et de malus pour ceux qui voudraient partir plus tôt ou plus tard.

Autre point crucial : la retraite est calculée pour tous les assurés à partir des revenus touchés sur l'ensemble de la carrière et non plus les 25 meilleures années comme c'était le cas pour les salariés du privé auparavant et les 6 meilleurs mois pour les fonctionnaires.

Autrement dit, vous devrez vraisemblablement travailler plus en touchant moins. Et cela est encore plus vrai pour les très hauts revenus. En effet, au-delà de 10 000 euros par mois, soit 120 000 euros par an, le taux de cotisation retraite ne sera plus que de 2,8 %, mais il s'agit d'une « cotisation » non contributive. Cela signifie qu'elle ne donnera aucun droit. Autrement dit, les cotisations retraites ouvrant des droits seront supprimées sur la partie de la rémunération dépassant les 10 000 euros.

Bref, pour pouvoir garder le même train de vie et/ou partir plus tôt, le recours à la capitalisation semble indispensable !

Opter pour des placements long terme

Pour se constituer des revenus complémentaires à horizon moyen long terme et ainsi pouvoir arrondir vos revenus une fois à la retraite, il conviendra d'une part de ne pas simplement mettre des sous de côté mais de choisir les placements et investissements les plus opportuns et d'autre part de commencer le plus tôt possible. En effet, avec la magie des intérêts capitalisés (les intérêts produisent des intérêts), plus vous laisserez fructifier vos investissements, plus vous pourrez accélérer le potentiel de gains de votre investissement de départ.

Il est donc urgent de s'occuper de sa retraite dès son entrée dans la vie active et de choisir ensuite les placements qui s'imposent : en fonction de votre durée d'investissement (qui devrait être d'au moins 20, 30 ou 40 ans) et de votre profil de risque. Vous opterez donc pour des investissements sur le long terme qui devront être adapté à votre plus ou moins grande aversion au risque. Deux principales classes d'actifs semblent s'imposer : le marché actions et le marché immobilier. Vous pourrez opter pour l'investissement en direct (titres vifs ou biens immobiliers physiques) ou bien indirect en passant par des fonds gérés activement (OPCVM par exemple) ou passivement (ETF par exemple) ou bien par des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI).

Se constituer des revenus complémentaires avec des avantages fiscaux

Enfin, prêtez une attention particulière à la fiscalité de vos placements. De fait, qui dit hauts revenus dit forte imposition. Vous veillerez donc à privilégier des enveloppes qui vous permettent de valoriser un capital avec des avantages fiscaux à la clé comme le PEA ou l'assurance-vie. Côté investissement locatif, l'investissement en immobilier locatif meublé avec le statut de Loueur Meublé Non Professionnel (LMNP) permet de vous créer des revenus complémentaires en déduisant les amortissements, les travaux et les frais d'acquisition.

Certains placements permettent également de faire baisser son imposition lors de la vie active. C'est par exemple le cas du PER (Plan épargne retraite) puisque les sommes versées sur le plan peuvent être déduites du revenu imposable. Vous pourrez également réaliser des investissements locatifs vous faisant profiter d'une réduction d'impôt au travers des dispositifs Pinel ou Malraux par exemple. Il est tout à fait possible de préparer sa retraite en faisant baisser sa facture à l'administration fiscale.