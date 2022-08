Hauts-de-Seine : un bailleur social augmente soudainement la facture de gaz pour 24 000 locataires

Les locataires vont devoir rattraper en six mois la hausse des prix sur une année entière. (Photo d'illustration) (Pixabay / Magnascan)

Les charges de 24 000 locataires du bailleur social Hauts-de-Seine Habitat vont prochainement augmenter. En cause : le prix de l'énergie, notamment celui du gaz, qui a explosé ces derniers mois. Les habitants concernés dénoncent une hausse des tarifs trop soudaine qui risque de les précariser.

Mauvaise surprise pour 24 000 habitants des Hauts-de-Seine dont le logement est géré par le bailleur social Hauts-de-Seine Habitat. À cause de la hausse des coûts de l'énergie depuis fin 2021, leurs charges locatives, notamment leurs factures de gaz, vont augmenter, rapporte BFMTV .

Anticiper la hausse des prix à venir

Hauts-de-Seine Habitat a en effet envoyé un courrier à ses locataires bénéficiant du chauffage collectif au gaz pour leur expliquer que la hausse des prix allait se poursuivre. Le bailleur prévoit une augmentation globale des factures de chauffage de 66 % sur l'année 2022.

« On sait qu'il va y avoir une augmentation assez forte du prix de l'énergie , explique Damien Vanoverschelde, directeur général de Hauts-de-Seine Habitat, à BFM Paris . On a donc décidé d'augmenter les provisions de charges pour anticiper la hausse des factures qui arrivent à la fin de l'année. »

Des solutions envisagées pour cet hiver

Pour les locataires, les factures n’ont augmenté qu’au 1er juillet dernier. Ils doivent donc rattraper et payer, en six mois, une année d'augmentation. Des locataires ont appelé le bailleur pour expliquer l’impact d’une hausse des charges sur leur niveau de vie. Le risque d'impayés et de précarisation des habitants est réel. Des solutions pourraient être proposées, comme un étalement des charges pour les locataires les plus en difficulté.

Hauts-de-Seine Habitat rappelle tout de même qu’il s’agit d’une augmentation des provisions sur charge et qu’une régularisation aura lieu à la fin de l’année 2022. « S’il y a un écart au bénéfice des locataires, ils seront remboursés » , assure le directeur. Des solutions pour une réduction durable de la facture d’énergie des locataires sont étudiées, notamment avec des travaux d’isolation thermique et une possible baisse de la TVA à 5,5 % sur la consommation de gaz.

Damien Vanoverschelde invite également les locataires à « retarder au maximum et à baisser le chauffage » , rappelant « qu'un degré de chauffage [en moins], c'est 7 % d'économie » . CLCV, une association de consommateurs, a assuré être prête à saisir la justice si tous les justificatifs de cette hausse de charge ne sont pas fournis.