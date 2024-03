Hausse du prix des mutuelles: faut-il changer en 2024?

Vous pouvez agir face à la hausse de tarif de votre mutuelle. ( crédit photo : Shutterstock )

Des prix toujours plus élevés pour votre mutuelle en 2024

2024 semble battre tous les records en matière de hausse du prix des cotisations des mutuelles santé. Pourtant, il ne s’agit pas d’un phénomène isolé. L’UFC Que Choisir calcule qu’en 2023, les tarifs avaient augmenté comme jamais auparavant (de +7,1%).

Les assureurs justifient cette hausse du prix des cotisations par le vieillissement de la population et les transferts croissants de charges de l’Assurance maladie vers les complémentaires santé. En effet, l’État rembourse de moins en moins les honoraires médicaux et dentaires (à hauteur de 60% maximum depuis la rentrée 2023), obligeant les mutuelles à supporter une partie de la facture globale.

Comparer votre mutuelle et les offres du marché est toujours utile

Si vous êtes un indépendant ou une personne retraitée, la hausse généralisée du prix des mutuelles est une mauvaise nouvelle. En effet, contrairement aux salariés, vous devez assumer à cent pour cent le paiement de votre mutuelle. Dans ce cas, le premier réflexe pour alléger votre charge financière est de passer par des comparateurs en ligne. Il existe notamment l’UFC Que Choisir, LeLynx, LesFurets… Ils peuvent vous permettre de trouver des tarifs plus intéressants.

Le changement de votre contrat de mutuelle peut être fait n’importe quand, sans frais et sans conditions, à partir du moment où votre contrat a plus d’un an. Les formalités administratives de résiliation sont à la charge de votre nouvel assureur: vous n’avez rien à faire. Cette simplification facilite le changement de mutuelle et doit encourager les assurés à explorer les options mentionnées dans leur contrat. Si vous le souhaitez, vous avez toujours la possibilité de procéder à la résiliation vous-même. Dans ce cas, il suffit d’envoyer une lettre de résiliation à votre assureur.

Bon à savoir Certaines situations exceptionnelles permettent de résilier votre contrat avant sa date d’anniversaire annuelle (changement de situation matrimoniale ou professionnelle, départ à la retraite, naissance d’enfant…).

Les points clés à examiner pour choisir une nouvelle mutuelle

Le changement de mutuelle vous permet en général de gagner plusieurs dizaines d’euros par rapport à votre ancien contrat. Pour cela, vous devez faire attention à certains points bien précis:

Le niveau de garanties : En fonction des postes de soins les plus importants pour vous, vous pouvez comparer les niveaux de remboursement proposés par les différentes mutuelles. La meilleure mutuelle est celle couvrant au mieux les remboursements dont vous avez avoir le plus besoin: soins dentaires et optiques, consultations médicales, frais d’hospitalisation…

: En fonction des postes de soins les plus importants pour vous, vous pouvez comparer les niveaux de remboursement proposés par les différentes mutuelles. La meilleure mutuelle est celle couvrant au mieux les remboursements dont vous avez avoir le plus besoin: soins dentaires et optiques, consultations médicales, frais d’hospitalisation… Vérifiez le délai de carence : certaines mutuelles sont sans délai de carence mais offrent en contrepartie des niveaux de couverture moins élevés. À ce titre, un délai de carence court peut parfois être préférable à une mutuelle n’en ayant aucun.

: certaines mutuelles sont sans délai de carence mais offrent en contrepartie des niveaux de couverture moins élevés. À ce titre, un délai de carence court peut parfois être préférable à une mutuelle n’en ayant aucun. Frais et promotions : À l’occasion d’une nouvelle souscription, certaines mutuelles offrent un ou deux mois gratuits, voire plus. Ces économies peuvent s’avérer importantes sur le budget final, sachant qu’un mois de cotisation est rarement inférieur à 50 euros.

Le versement santé peut remplacer votre mutuelle professionnelle

Si vous êtes salarié, la solution du versement santé consiste à percevoir une somme d’argent destinée à couvrir vos dépenses de santé de la part de votre employeur. Ce versement remplace la mutuelle traditionnelle proposée par l’employeur. Cette aide est proposée uniquement aux salariés en CDD de moins de trois mois, en mission d’intérim ou à temps partiel.

La demande doit être faite sur initiative du salarié et permet de bénéficier du pourcentage que l’employeur aurait dû verser à la mutuelle d’affiliation (50%) si celle-ci avait été acceptée. Cette alternative à la mutuelle d’entreprise obligatoire peut être intéressante si vous souhaitez choisir (ou conserver) votre propre mutuelle individuelle.