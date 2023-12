Senior: pourquoi votre mutuelle santé peut augmenter en 2024

( crédit photo : Shutterstock )

Mutuelle santé: La hausse des tarifs concerne surtout les seniors

Une étude publiée par Meilleurtaux Assurances en septembre 2023 dévoile la hausse des coûts des complémentaires santé pour les ménages français. Les seniors sont les principaux concernés par ces augmentations. En moyenne, un couple d’assurés de 60 ans doit débourser 3032 euros par an, soit plus de 250 euros par mois, pour une couverture renforcée. La hausse des tarifs atteint 5% sur un an.

Le coût de la couverture santé augmente avec l’âge. Ainsi, une personne de 70 ans disposant d’un contrat santé avec garanties renforcées doit payer 600 euros de plus par an qu’une personne de 60 ans. Le budget annuel moyen s’élève à 3667 euros pour un couple de 70 ans, soit 340 euros par mois.

Du côté des assurés plus jeunes, les tarifs sont également orientés à la hausse. Le tarif moyen d’une mutuelle avec un niveau de garanties classique est de 100 euros pour un couple de trentenaires avec deux enfants, en progression de 2,5% sur un an.

Les prix de mutuelle santé varient entre les régions

Pour une famille, les coûts d’une mutuelle santé varient de 678 euros en Moselle et dans le Bas-Rhin, à 1344 euros dans le Val d’Oise et le Val-de-Marne. Pour un couple de 60 ans disposant de garanties renforcées, le budget mensuel s’étend de 196 euros en Moselle et dans le Haut-Rhin, à plus de 280 euros à Paris, dans les Hauts-de-Seine et dans les Alpes-Maritimes. Cela représente un budget annuel allant de 2352 à 3360 euros.

Enfin, les dépenses de santé d’un couple de 70 ans ayant opté pour des garanties renforcées restent sous la barre des 2900 euros s’il vit en Moselle, dans le Haut-Rhin ou le Bas-Rhin. Elles s’élèvent en moyenne à 4000 euros pour les habitants du Val-de-Marne, des Bouches-du-Rhône, des Alpes-Maritimes, des Hauts-de-Seine et de Paris.

Une hausse des tarifs de mutuelle plus importante dans certaines régions

Dans les Bouches du Rhône, les Alpes Maritimes, Paris et les Hauts de Seine, le coût des assurances santé est le plus élevé. Ces départements enregistrent des augmentations bien supérieures à la moyenne nationale, avec une hausse des cotisations allant de 6% à 9%, contre 4,9% en moyenne.

Selon Samuel Bansard, président de Meilleurtaux Assurances, ces écarts s’expliquent par une consommation de soins différente et par des dépassements d’honoraires plus fréquents en Ile-de-France et dans le Sud-Est. À l’inverse, des régions comme la Bretagne et les Pays de la Loire affichent une hausse contenue sous les 4%, principalement car l’éloignement des professionnels de santé freine la demande de soins et le nombre de remboursements.

Il convient également de souligner le cas particulier des trois départements d’Alsace-Moselle (Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle), dont les faibles mensualités s’expliquent par un régime de santé local. Celui-ci verse à ses bénéficiaires un complément de remboursement, en plus du régime de base de la Sécurité sociale. Ces trois départements ont néanmoins enregistré des hausses soutenues comprises entre + 8% et + 10% en un an.

De nouvelles augmentations des tarifs des mutuelles à prévoir en 2024

La hausse des tarifs des complémentaires santé s’explique en partie par la réforme du «100% Santé». Le dispositif vise à offrir un meilleur accès aux soins avec une prise en charge à 100% pour certaines prestations, en optique ou en dentaire par exemple. La mesure est majoritairement financée par les mutuelles, les assureurs et les instituts de prévoyance, répercutant la hausse de leurs coûts sur le niveau des cotisations. Des transferts de charge de l’Assurance maladie vers les complémentaires santé sont prévus dans le cadre d’une extension du 100% Santé. Les hausses des cotisations risquent donc de se poursuivre en 2024. Le cabinet d’actuariat Addactis table sur une augmentation de 9% à 11% en santé individuelle, et de 8% à 12,5% en santé collective.