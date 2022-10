Hausse des taux d'intérêt : Lillois, Toulousains et Nantais sont les mieux placés pour acheter

La hausse des taux d'intérêts a entraîné une baisse de solvabilité dans de nombreuses villes françaises. Illustration (Pixabay / Geralt)

La hausse des taux d'intérêt et des prix de l'immobilier a globalement fait baisser la solvabilité des ménages français pour l'achat d'un bien. À Lille, Toulouse, Nantes ou en zone rurale, ce taux de solvabilité reste toutefois élevé. À l'inverse, à Marseille, Rennes ou encore Montpellier, ce pourcentage a fortement baissé.

Le contexte inflationniste a entraîné, à travers la remontée des taux directeurs de la BCE (Banque Centrale Européenne), une hausse inédite du taux d’intérêt des crédits immobiliers. Selon Meilleurs agents , ces taux atteignent désormais 2,65 %, soit une hausse de 0,8 % depuis janvier. Pourtant, selon le spécialiste du courtage, 64 % des ménages français sont suffisamment solvables pour s’acheter un 50 m² dans la ville où ils habitent, rapporte Lille Actu .

Certaines métropoles moins touchées

L’augmentation des taux d’intérêt et des prix de l’immobilier a toutefois fait baisser ce pourcentage de 6 points depuis le début de l’année. Par ailleurs, cette part est moins importante et a diminué plus fortement dans les 10 plus grandes métropoles françaises, passant de 44 à 37 % entre janvier et octobre.

Dans certaines grandes villes, la solvabilité n’a cependant pas été particulièrement impactée. C’est le cas à Lille (Nord), où encore 44 % des habitants peuvent s’acheter un 50 m², contre 47 % en janvier. Malgré des baisses de respectivement 5,9 points et 7 points, les habitants de Toulouse (Haute-Garonne) et Nantes (Loire-Atlantique) sont quant à eux encore à 44,6 % et 43,6 % en capacité d’emprunter de l’argent pour acheter un 50 m².

Les zones rurales épargnées

À l’inverse, d’autres villes ont connu une importante baisse de solvabilité de leurs habitants depuis janvier. À Marseille (Bouches-du-Rhône), seuls 37,1 % des habitants sont encore en capacité d’acheter un 50 m² dans la ville, alors qu’ils étaient 44,3 % en janvier. Même constat à Rennes (Ille-et-Vilaine) et à Montpellier (Hérault), où 37,3 % et 37,1 % des habitants peuvent encore acheter un 50 m² (avec des baisses de 7,7 et 7,2 points depuis janvier).

Paris reste toutefois largement la métropole avec la population la moins solvable, puisque seulement 17,7 % des habitants peuvent y acheter un 50 m² (-1,7 % depuis janvier). Partout en France, la situation devrait par ailleurs s’aggraver, les taux attendus en janvier 2023 étant à 3,45 %. Les personnes habitant en zone rurale devraient néanmoins continuer d’être moins impactées. En octobre, ils étaient encore 85 % à pouvoir s’acheter un 50 m².