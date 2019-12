Hausse de 7,56 % des charges de copropriété à Paris

Après avoir marqué le pas entre 2014 et 2017, les charges de copropriété ont repris leur course folle, progressant l'an dernier dans la capitale de 7,56 %, selon le 7e observatoire de la Fnaim du Grand Paris réalisé à partir de l'examen de plus de 90 000 relevés de charges. Une progression cinq fois plus forte que l'inflation ! Le montant moyen des charges s'élève à 38,79 euros le mètre carré, soit une facture moyenne de 2 173,37 euros par lot.Une envolée due principalement à la hausse des assurances (+ 11,7 %), des dépenses en eau (+ 9 %), des salaires et charges (+ 8,23 %), des ascenseurs (+ 7,22 %) et aux impôts et taxes (voir graphique). Les cinq charges représentent 66 % de l'ensemble. Les honoraires de syndics, responsables des hausses des dernières années, représentent en moyenne 4,71 euros des 38,75 euros par mètre carré payés par les Parisiens. « Après la forte augmentation induite par la loi Alur [+ 18 % entre 2013 et 2015], les honoraires des syndics stagnent », relève Michel Platero, président de la Fnaim du Grand Paris. La raison ? L'intégration de nombreux services dans le forfait.Pour 1 euro dépensé, 1,77 euro de travauxLes Parisiens déboursent aussi beaucoup en travaux : 2,70 milliards d'euros. Une bonne nouvelle, car ils entretiennent leur patrimoine, ce qui valorise leur bien. Mais cette dépense contrainte car décidée par la copropriété pèse lourdement sur les finances de nombreuses...