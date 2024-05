Immobilier : la chute vertigineuse du prix des maisons en Île-de-France

En région parisienne, les prix des maisons ont chuté encore plus vite que celui des appartements ces dernières années. (illustration) (Pixabay / matthiasfr)

L'euphorie de l'après-Covid s'est estompée dans l'immobilier en Ile-de-France. Les maisons en sont les premières victimes. Mis à part en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne, leur prix a baissé plus vite que les appartements sur un an selon le baromètre de Meilleurs Agents relayé par Le Parisien .

Une chute des prix à deux chiffres dans les Hauts-de-Seine

C'est dans les Hauts-de-Seine que le prix des maisons a le plus flanché. Sur un an, les prix ont chuté de 10 % à 6 843 euros / m². Dans certaines villes comme Garches (7 483 euros / m²), Ville-d’Avray (7 519 euros / m²) ou Saint-Cloud (8 613 euros / m²), la baisse atteint même 12 %.

Dans les autres départements, la chute des prix est deux fois moins importante, entre 5 et 6 %. Mais dans tous les cas, le prix des biens est trop élevé. « Ceux qui étaient prêts à mettre le prix pour avoir une maison avec jardin l’ont déjà fait, analyse pour le quotidien francilien Frédéric Teboul, patron de la franchise immobilière Fredélion. Aujourd’hui, les acheteurs ne sont pas prêts à surpayer un extérieur. »

Des propriétaires parfois trop gourmands

Les propriétaires se montrent également parfois un peu trop gourmands pour leurs maisons en région parisienne. Le spécialiste indique ainsi avoir annoncé à un propriétaire qui voulait vendre une maison à Saint-Cloud de 850 m² entre 10 et 11 millions, qu'il devra se contenter de 9 à 10 millions.

« On voit aujourd’hui des maisons qui sont sur le marché depuis un an, car leurs prix sont décorrélés de la réalité » , précise Yann Jéhanno, président du groupe Laforêt. Les taux d'intérêt élevés actuellement n'arrangent rien même si certains biens sont revenus aux prix de 2020.

Pour Paris, ce sont les vendeurs d'appartements qui accusent le coup. « Avec - 7,5 % en un an, la capitale est le département d’Île-de-France dont les prix, pour les appartements, ont le plus baissé, à 9 259 euros / m² » , précise Thomas Lefebvre, directeur scientifique des sites Meilleurs Agents et SeLoger. La barre des 9 000 euros du m² n'est plus très loin.