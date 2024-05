Handicapé, un octogénaire est expulsé de son logement par sa fenêtre

Claude, 84 ans, a été expulsé de sa maison après son divorce. Il a été sorti de force non pas par la porte mais par la fenêtre.

« Ils ont dû me sortir par la fenêtre sur un brancard », se désole Claude, 84 ans, qui a été expulsé de son logement à Puy-Sanières, dans les Hautes-Alpes (05), vendredi 3 mai. Atteint de deux cancers et étant dans l’incapacité de se déplacer, il refusait de quitter sa maison, qu’il a construite de ses mains. Cependant, il n’avait plus le droit de vivre dans cette propriété.

Claude a divorcé en 1999 et après une longue procédure, son ex-épouse a récupéré la totalité des biens immobiliers du couple en 2017. Claude n’a plus le choix, il doit partir de sa maison, mais l’ancien concessionnaire automobile n’accepte pas d’avoir perdu la propriété de son bien et pendant sept ans, il continue à l’occuper illégalement. Jusqu’à vendredi dernier, où la gendarmerie est intervenue pour l’expulser . Il tente alors de se tenir à sa chaise pour rester dans les lieux mais la gendarmerie le fait sortir par la fenêtre.

Sa voiture comme hébergement

Il est alors hébergé en urgence pour une nuit dans une chambre d’hôtel, qu’il quitte dès le lendemain pour dormir dans sa voiture, comme le rapporte BFM DICI . « J’ai trop froid pour dormir dehors », se confie l’octogénaire, dépité. La mairie de Puy-Sanières l’accueille la journée afin de lui offrir un endroit où se réchauffer. « Ce que je ne comprends pas, c’est que la personne concernée est malade, âgée et avec des problèmes de mobilité, et qu’elle est expulsée sans solution de logement correcte derrière », s’interroge le maire, Bruno Paris.

La préfecture rétorque que Claude « n’a entrepris aucune demande de logement social, ni de relogement sur le contingent prioritaire auprès des services de la préfecture ». D’après l’Agence nationale pour l’information sur le logement, Anil , « les préfets doivent procéder au relogement systématique des personnes reconnues prioritaires au titre de la menace d’expulsion dans un délai tel qu’il intervienne avant la date à laquelle le concours de la force publique sera mis en œuvre. Ne sont pas visés les ménages qui n’ont pas effectué de recours Dalo (NDLR droit au logement opposable) , ni ceux qui l’ont fait, mais qui sont en attente d’une réponse de la commission de médiation ». Ainsi, Claude, s’il n’a pas déposé de recours Dalo, n’est pas obligatoirement relogé. La préfecture assure avoir proposé une chambre d’hôtel adaptée aux personnes à mobilité réduite à Gap, offre que Claude a déclinée, selon elle.