Groupama cède le 150 avenue des Champs-Elysées au fonds Cheval Paris avec une plus-value estimée à 400 millions €

L’immeuble du 150 avenue des Champs-Elysées, une adresse prisée sur la plus prestigieuse avenue de la capitale, était détenu depuis 2009 par Groupama Immobilier. Actuellement en rénovation, il a été vendu pour un montant proche de 800 millions € au fonds Cheval Paris, un véhicule immobilier piloté par le gestionnaire d’actifs canadien Brookfield Asset Management.

Une adresse de choix sur le côté pair des Champs-Elysées

Le 150 Champs-Elysées se situe dans la partie supérieure de la « plus belle avenue du monde », le secteur le plus recherché par les utilisateurs et les investisseurs à moins de 300 mètres de la place de l’Etoile. C’est aussi le côté pair de l’avenue, à droite lorsque l’on remonte vers l’Arc de Triomphe : celui qui profite du meilleur ensoleillement, ce qui a longtemps induit de fortes différences de prix par exemple sur les boutiques en pied d’immeuble par rapport au côté gauche (parfois selon un ratio de 1 à 3 !). L’immeuble cédé par Groupama offre environ 18.000 m2 de surface locative sur 60 mètres linéaires de façade et a bénéficié d’une rénovation complète qui est aujourd’hui quasiment terminée. Cerise sur le gâteau : la Mairie de Paris a prévu un projet de réaménagement global de l’avenue des Champs-Elysées en lien avec 200 acteurs locaux dans la perspective des JO de 2024, ce qui ne manquerait pas de contribuer à la valorisation de l’actif.

Une offre à plus de 40.000 €/m2

Difficile pour Groupama de refuser l’offre faite par le fonds Cheval Paris, un véhicule de prestige géré par la société de gestion canadienne Brookfield Asset Management : on parle d’un prix qui avoisinerait les 800 millions € pour le 150 Champs-Elysées, incluant le financement de la fin des travaux, ce qui valoriserait l’actif à plus de 40.000 €/m2. Cette transaction devrait permettre de générer 400 millions € de plus-value comptable pour la filiale immobilière de Groupama qui détient l’immeuble depuis 2009. C’est la seconde cession qu’engage l’assureur sur cette avenue, la précédente ayant concerné en 2019 le 79 Champs-Elysées au prix de 613 millions €, au bénéfice du fonds souverain norvégien Norges Bank.

Cette dernière opération sur le 150 Champs-Elysées, négociée par les deux parties à partir de fin 2021 et très récemment finalisée, démontre qu’en dépit de la crise du Covid-19 et de la situation géopolitique actuelle, le marché du bureau « prime » dans le quartier central des affaires parisien continue d’être plébiscité par les grands investisseurs internationaux.

« Nous cédons l'actif en l'état à Cheval Paris, qui a su proposer une offre en ligne avec nos attentes, et dont les ambitions pour l'immeuble et pour l'Avenue nous ont beaucoup séduits », résume Eric Donnet, Directeur général de Groupama Immobilier.