Grève SNCF: comment vous faire rembourser votre billet de train?

Un tiers des passagers de la SNCF ayant résevé un billet et dont le train est annulé doivent chercher par eux-mêmes une solution de remplacement ou se faire rembourser. Voici la marche à suivre.

Depuis presque deux semaines que durent les mobilisations contre la réforme des retraites, le trafic sur le réseau SNCF a été très réduit sur tout le territoire français. Le week-end prochain, pour les premiers jours des vacances scolaires, 53% des passagers ayant déjà réservé un billet de TGV ont eu leur train confirmé, a indiqué la SNCF. En outre, 15% se sont vu proposer une place dans un autre train partant le même jour. Libres à eux d'accepter cette place ou de se faire rembourser. Quant aux autres (soit 32% des voyageurs ayant réservé leurs places), ils ont dû se débrouiller pour trouver une place... ou se faire rembourser.

Face à ces importantes perturbations qui obligent nombre de passagers à changer leurs plans, il est donc possible d'échanger ou de se faire rembourser sans frais ses billets. Le Figaro fait le point sur les démarches à entreprendre.

o TGV et Intercités

Si vous êtes détenteur d'un billet pour un voyage «TGV INOUI» ou Intercités circulant entre le 4 et le 25 décembre, vous pouvez vous le faire rembourser dès aujourd'hui via ce formulaire de contact accessible via le site OuiSNCF. Ces options ne sont valables que pour les voyages «entre le 4 et le 25 décembre. Vous pouvez également l'échanger, sans frais, jusqu'au 25 décembre. Attention, même si le prix affiché lors du choix du billet échangé est plus élevé, la SNCF précise qu'il faut bien aller jusqu'au bout de la procédure: vous obtiendrez alors un billet au même prix que votre ancienne réservation. Dans le cas où vous auriez à payer la différence, la SNCF va mettre en place un formulaire spécifique pour un remboursement du surcoût.

Exceptionnellement, ces modalités s'appliquent pour tous les tarifs et tous les modes d'achat (gare, boutique, internet et application mobile), y compris les billets «non échangeables/non remboursables» et les «Intercités 100% Eco». Sachez également que si votre billet aller est remboursé, il en va de même pour celui du retour.

Enfin, si vous avez déjà échangé votre billet, vous pourrez l'échanger à nouveau jusqu'au 25 décembre. Après un premier échange, en revanche, vous ne pourrez vous le faire rembourser qu'en contactant le service clientèle par courrier à l'adresse suivante: Service Relation Client SNCF ; 62973 ARRAS Cedex 9 ; FRANCE.

o Ouigo

Pour les voyages entre le 5 et le 18 décembre, vous pouvez vous le faire rembourser via un autre formulaire de contact. Par ailleurs, si votre train est supprimé, vous serez automatiquement remboursé.

o TER

Pour les billets digitaux, le remboursement se fera exclusivement en ligne, via un formulaire disponible sur le site TER de votre région. Pour les billets achetés en gare, l'échange et le remboursement sont possibles en gare également. Comme le précise la SNCF, «ces demandes d'après-vente peuvent être effectuées jusqu'à 61 jours après la fin de validité du billet».

Enfin, si vos billets comprennent un trajet en TER associé à un parcours trajet avec TGV INOUI ou Intercités, vos conditions d'échange et de remboursement sont celles appliquées pour les voyages avec TGV INOUI et Intercités.

o Lignes internationales

Concernant le Thalys, si votre train est supprimé vous pouvez obtenir le remboursement ou l'échange sans frais de votre billet. Vous devrez vous rendre auprès de votre point de vente initial ou bien contacter le Contact Center (+33 1 83 75 49 69) Thalys pour vos billets achetés sur internet. Si vous désirez échanger votre billet, la SNCF conseille de contacter Contact Center Thalys.

En ce qui concerne l'Eurostar, si votre train est supprimé vous pourrez bénéficier d'un remboursement auprès de votre point de vente initial (dans un délai de 60 jours). Vous êtes également éligible à un échange gratuit dans la même classe de confort que votre réservation initiale (sans frais d'échange, ni différence tarifaire).