Grenade, nouvelle destination phare pour la SCPI Elialys d'Advenis REIM

La société de gestion Advenis REIM accélère la diversification de sa SCPI Elialys avec l'acquisition d'un prestigieux hôtel 4 étoiles de plus de 8.000 m² pour 12,6 millions d'euros à Grenade, dans le sud de l’Espagne. Cette opération d'envergure marque une étape décisive dans la stratégie d'investissement de ce fonds immobilier qui cible les actifs immobiliers tertiaires en Europe du Sud.

Un actif hôtelier premium

Avec l'acquisition de cet hôtel 4 étoiles situé dans le quartier animé de Beiro à Grenade (Andalousie), la SCPI Elialys met la main sur un actif « premium » dans une ville phare du tourisme espagnol . Construit en 2009, l'établissement affiche un excellent niveau de prestations avec ses 122 chambres, sa piscine en rooftop avec vue imprenable, son bar-caféteria et ses salles de réunion.

Idéalement positionné à 15 minutes à pied du centre historique de Grenade et de la célèbre Alhambra, ce bien immobilier bénéficie d'un emplacement de choix à proximité de lieux emblématiques comme la Plaza de Toros. Un atout majeur pour capter une clientèle touristique et d'affaires très recherchée par les investisseurs.

Une destination touristique montante

Ce premier investissement hôtelier en Espagne d'Elialys n'a rien d'un coup d'essai. En effet, il s'inscrit dans une stratégie réfléchie visant à tirer parti du fort dynamisme touristique de la péninsule ibérique , et plus particulièrement de Grenade. Véritable joyau de l'Andalousie, cette cité séculaire attire chaque année près de 1,5 million de visiteurs , séduits par son patrimoine historique exceptionnel comme l'Alhambra, mais aussi par son cadre naturel préservé à proximité de la Sierra Nevada.

Avec une majorité de touristes européens incluant une fréquentation locale très significative (60% de touristes espagnols), Grenade affiche un réel potentiel de croissance que souhaite capter Advenis REIM au bénéfice des associés de sa SCPI Elialys.

Une diversification sectorielle opportune

Au-delà de l'hôtellerie, cette acquisition à Grenade préfigure une diversification plus large d'Elialys vers d'autres classes d'actifs prometteuses en Espagne et au Portugal. La société de gestion envisage ainsi d'investir prochainement dans les secteurs du commerce, des locaux d'activité et de la logistique.

L'objectif est clair : constituer un portefeuille immobilier ibérique équilibré , exposé aux principaux moteurs de croissance économique dans cette région. Une stratégie offensive rendue possible grâce aux perspectives favorables de l'Espagne et du Portugal , dont le PIB devrait afficher une croissance nettement supérieure à la moyenne européenne en 2024 et 2025.

Avec une dynamique économique portée notamment par le rebond du tourisme, la région ibérique se positionne comme une zone d'investissement immobilier de choix . Une tendance que compte bien saisir la SCPI Elialys, avec pour objectif que 50% de ses encours soient investis dans les classes d'actifs de l’hôtellerie , du commerce et de la logistique à horizon 3 ans .

Un investissement sécurisé

Pour concrétiser cette acquisition stratégique à Grenade, Advenis REIM a pu s'appuyer sur l'expertise du cabinet d'avocats Andersen à Madrid et de son représentant Ignacio Sáenz de Santamaría. Par ailleurs, elle a noué un partenariat solide avec le groupe Pierre & Vacances qui prendra en charge l'exploitation de l'hôtel pour les 12 prochaines années. Une démarche rigoureuse, menée avec le professionnalisme qui caractérise cette société de gestion agréée par l'AMF depuis 2018.

Désormais bien implantée en Allemagne avec sa SCPI historique Eurovalys , Advenis REIM démontre avec cette nouvelle opération pour le compte d’Elialys sa pleine capacité à exécuter une stratégie d'investissement ambitieuse à l'échelle européenne .

Après le lancement en 2021 de sa solution d'investissement paneuropéenne SC Advenis Immo Capital – éligible à l’assurance vie – cette première acquisition majeure en Espagne conforte les ambitions de développement international d'Advenis REIM . Un nouveau jalon posé qui ouvre de belles perspectives pour la diversification et la performance de la SCPI Elialys sur le marché ibérique.