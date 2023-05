Greenwashing : les Français de plus en plus méfiants face aux promesses «vertes» des entreprises

Une nouvelle étude publiée par Goodvest démontre que 75% des consommateurs se disent méfiants face aux promesses écologiques des entreprises.

« Shampoing sans silicone », « produit d'origine végétale », « tissus recyclés » ou encore emballages habillés de vert… Les consommateurs croient de moins en moins aux stratégies marketing des entreprises, qui souhaitent renvoyer une image « plus responsable ». 75% des Français se disent méfiants à l'égard des promesses écologiques des entreprises, d'après une étude publiée mardi par Goodvest, un cabinet de conseil en investissement. Et cette tendance n'a rien d'un hasard puisqu'une enquête menée en 2021 et 2022 par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a révélé qu'un quart des entreprises contrôlées dans le cadre de la lutte contre le greenwashing étaient «en anomalie».

Le greenwashing, ou écoblanchiment, est une stratégie de communication frauduleuse, permettant à une entreprise de verdir son image, de la redorer, sans pour autant mettre en place les prétendues mesures écologiques. Dès lors que les affirmations d'une entreprise au sujet de son impact environnemental induisent le consommateur en erreur, il s'agit de greenwashing.

Inciter les consommateurs

Les entreprises ayant recours à cette méthode mettent en avant leurs choix « écologiques » à travers l'utilisation de mots vagues ou d'emballages faisant écho à la nature, sans qu'il soit réellement possible pour le consommateur de vérifier l'existence de ces démarches. Ainsi, elles espèrent attirer plus de clientèle, la rassurer, et la fidéliser. Cette pratique, finalement, nuit non seulement au bien-être du consommateur, mais aussi à celui de l'entreprise : 25% des sondés voient le greenwashing comme un engagement opportuniste pour générer du profit, d'après cette étude. Outre la publicité mensongère, une entreprise peut décider de renvoyer une promesse disproportionnée. Il y a, dans ce cas, une véritable démarche écologique, mais moindre que ce que cette dernière laisse entendre .

Avec la création de métiers tels que les responsables RSE, les entreprises investissent massivement dans cette forme de marketing, dans l'espoir d'attirer le plus grand nombre. Le consommateur se retrouve alors face à un dilemme cornélien. Sans vérification possible, doit-il croire cette campagne publicitaire sur parole ? Preuves insuffisantes ou absentes, faux labels non contrôlés, il devient alors difficile de distinguer le greenwashing d'une réelle démarche en faveur de l'environnement. Logiquement, 61% des Français affirment ne jamais avoir reçu de preuves quant aux promesses écologiques faites par une entreprise, et pour ceux qui en ont bénéficié, 28% d'entre eux disent ne pas être convaincus.

Des secteurs pointés du doigt

Certains secteurs suscitent particulièrement la défiance des consommateurs. Et c'est la finance qui arrive en première place, puisqu'elle ne recueille pas plus de 4% de la confiance des Français. «En effet, le greenwashing est très présent dans ce domaine et les Français s'en rendent de plus en plus compte » affirme Joseph Choueifaty, co-fondateur et CEO de Goodvest. Pourtant, le développement durable est devenu un enjeu important dans le secteur, notamment avec le lancement du label d'Investissement Socialement Responsable (ISR) en 2016. Questions sociales, éthiques ou environnementales sont désormais intégrées aux décisions de placements et à la gestion de portefeuilles.

Problème, l'environnement ne représente qu'un seul des critères de l'ISR, et non son objectif principal. «Le label ISR ne prend pas en compte le respect de l'Accord de Paris (Cop 21). On se heurte à un manque de critères, ce qui fait que nous tombons dans le déclaratif. Les labels d'aujourd'hui ne permettent pas de réellement valider l'orientation durable d'un fonds. » déplore-t-il. Malgré sa large diffusion, le label ISR n'est plus considéré comme un gage de sécurité.« Il faut mettre en place une trajectoire climatique pour les portefeuilles financiers, mais aussi une politique d'exclusion sectorielle lorsqu'une entreprise ne respecte pas les normes environnementales», précise Joseph Choueifaty.

À la deuxième place du podium se trouve le secteur de l'automobile (37%). Le scandale du Dieselgate du groupe Volkswagen, qui a éclaté en 2015, a notamment alimenté les craintes des consommateurs envers cette industrie. Volkswagen, en mentant sur les réelles émissions polluantes de ses voitures, a accéléré le déclin du diesel au profit des moteurs propres.

Durcir la réglementation

Selon 72% des répondants, l'écologie doit faire l'objet d'une régulation plus forte et 40% considèrent que ce sont les pouvoirs publics français qui devraient réguler les promesses environnementales des entreprises. Une demande en bonne voie, puisque depuis le 1er janvier 2023, l'État français a renforcé sa lutte contre le greenwashing : les entreprises doivent désormais être en capacité de prouver la neutralité carbone qu'elles affirment mettre en place. Dans le cas contraire, les entreprises qui utiliseront des arguments écologiques abusifs pourront être attaquées en justice, s'exposant à une amende dont le montant pourra être porté à 80 % des dépenses engagées.

Pour autant, 21% des Français sondés estiment que c'est l'Union européenne qui devrait avoir le rôle de régulateur : la Commission s'attaque de plus en plus aux faux labels environnementaux, après s'en être prise aux affirmations écologiques trop vagues en 2022. Les entreprises européennes, à partir de 10 salariés ou de 2 millions de chiffre d'affaires, souhaitant partager une communication verte, devront justifier cette dernière sur la base de données suffisantes et accessibles aux consommateurs. Plus surprenant, l'étude de Goodvest a révélé que 30% des personnes interrogées considèrent que la responsabilité de la régulation incombe à l'entreprise elle-même. « Il faut donner de la transparence, et ne pas se vendre plus vert que ce que l'on est vraiment. » rappelle Joseph Choueifaty.