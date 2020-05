Grand Paris: 1,8 million de personnes habitent dans un logement trop petit

Ce sont plus de 434.000 ménages qui sont concernés, dont 127.000 à Paris. Quel profil? Quels quartiers sont les plus touchés?

Cinq millions. C'est le nombre de ménages français confinés dans un logement «suroccupé» (le nombre d'occupants est supérieur au nombre de pièces) selon l'Insee. Dans le Grand Paris (MGP), ils seraient près de deux millions (1,8 million exactement) dans ce cas-là parmi les 7 millions d'habitants de la Métropole, à en croire l'Atelier parisien d'urbanisme. Soit presque l'équivalent de Paris intra-muros peuplée de 2,1 millions de personnes. Près d'un quart (23,5% exactement) des logements occupés par au moins 2 personnes sont en situation de suroccupation contre 19,2% pour l'ensemble de l'Ile-de-France. Ce qui fait du Grand Paris «la métropole la plus touchée» par ce phénomène, selon l'Apur.

À Paris, les 18e, 19e et 20e, arrondissements populaires qui sont parmi les plus peuplés de la capitale, affichent les taux de suroccupation les plus élevés, supérieurs à 25% (voir ci-dessous). «Des Épinettes dans le 17e à la place de la Réunion au sud du 20e, les situations de suroccupation sont les plus fréquentes, et dans la moitié sud du 13e arrondissement, décrypte l'Apur. Cela tient en partie au poids du parc social dans ces quartiers. Dans certains quartiers faubouriens des 10e, 11e et 18e arrondissements, cela tient aussi à la forte présence des petits logements locatifs privés.»

Ce sont plus de 434.000 ménages de deux personnes ou plus qui vivent dans un logement trop petit par rapport à la taille de leur ménage, dont 127.000 à Paris. Leur profil? Ce sont des familles en couple avec enfants (39% sont dans une situation de suroccupation), modestes (46% des ouvriers, 31% des employés), immigrées (40% contre 16% pour les non immigrés) et locataires (32% vivent dans un logement suroccupé contre 13% pour les propriétaires) habitant aussi bien le parc social que privé. Mais sachez que les personnes seules sont également touchées: 25% d'entre elles vivent dans un logement trop petit pour elle, à savoir moins de 25 m² selon l'Insee.

Logiquement, plus le bien est grand, plus le taux de suroccupation est faible. Et pourtant, l'Apur note que «dans plusieurs territoires de Seine-Saint-Denis, la suroccupation persiste jusqu'aux logements de 5 pièces». C'est notamment le cas à Plaine Commune où plus d'un logement de 5 pièces sur cinq est trop petit au regard du nombre d'occupants. Ce taux atteint son maximum pour les ménages installé dans leur logement entre 5 et 9 ans. «Lorsqu'un ménage loue ou achète un bien, son nombre de pièces correspond dans 73% des cas au nombre de personnes qui composent le foyer», précise l'Apur.

Puis la famille s'agrandit et le logement devient rapidement trop petit. Or, le coût d'une pièce supplémentaire reste souvent inaccessible étant donné l'envolée des prix de l'immobilier. Puis les enfants grandissent et quittent le cocon familial. Mais malgré cela, 15% des logements de la métropole du Grand Paris sont encore suroccupés au bout de 20 ans d'ancienneté.