Banque : encaisser un chèque pour quelqu'un d'autre, une arnaque qui fait des ravages

En jouant sur les sentiments ou en appâtant leurs victimes avec la promesse d'un gain, certains escrocs parviennent à détourner de l'argent grâce à l'arnaque aux remises de chèques frauduleuses.

Avec la concurrence de la carte bancaire et, plus récemment, du paiement mobile , le paiement par chèque est de plus en plus rare. Pourtant, la fraude au chèque continue de faire de nombreuses victimes chaque année, avec comme technique phare la fausse remise de chèque. Résultat ? Les escrocs parviennent à récupérer plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, d'euros par opération, et leurs victimes sont, le plus souvent, sans recours. Alors, comment éviter de se faire piéger ?

Le chèque, un moyen de paiement particulièrement touché par la fraude

0,073 % : tel était le taux de fraude sur les chèques au cours de l'année 2022. Un chiffre qui peut paraître faible, mais qui est pourtant largement supérieur au taux de fraude à la carte bancaire, avec 0,053 %, et au virement, avec 0,001 %. Il faut dire que, pour les escrocs, le paiement par chèque est une aubaine : ni mot de passe, ni double authentification. Une simple imitation de la signature du titulaire du chéquier peut suffire à détourner de l'argent.

En volume, le montant de la fraude au chèque commence néanmoins à baisser. Après plusieurs années de hausse, le volume des sommes détournées a baissé de 15 % entre 2021 et 2022, soit tout de même 395 millions d'euros escroqués selon l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement. Une somme conséquente eu égard au faible usage du chèque, qui ne représentait plus que 3,3 % des paiements hors argent liquide en 2022.

La fraude aux remises de chèques : l'arnaque préférée des escrocs

L'année dernière, plus de deux tiers des sommes d'argent détournées ont été récupérées par des escrocs grâce à la technique des remises frauduleuses de chèques volés ou égarés. Le principe est le suivant : l'escroc récupère un ou plusieurs chèques, voire un carnet de chèques, qui ont été perdus par leur titulaire, ou qu'il a volé, par exemple lors d'un envoi par courrier ou d'un cambriolage. Il a alors deux choix, les utiliser directement, ou demander à un tiers de les encaisser pour lui.

Or, en utilisant lui-même des chèques perdus ou volés, l'arnaqueur s'expose directement au risque d'être démasqué. En effet, les magasins sont de plus en plus vigilants sur les paiements effectués par chèques, et demandent très souvent la présentation d'une ou plusieurs pièces d'identité, voire interdisent ce mode de paiement. Au lieu de courir le risque d'être découverts, les escrocs ont donc développé une autre alternative.

Encaisser un chèque pour le compte d'autrui : une pratique dangereuse et illégale

Au lieu d'utiliser lui-même un chèque volé ou perdu, l'arnaqueur va demander à une autre personne d'encaisser l'argent pour lui, et réclamer en échange tout ou partie de la somme par virement. Pour appâter sa victime, l'escroc peut jouer sur les sentiments, avec un faux appel à l'aide lancé sur les réseaux sociaux par exemple, ou lui promettre qu'il pourra conserver une partie de la somme d'argent qu'il encaisse.

Une fois le chèque déposé et crédité sur le compte de la victime, cette dernière va réaliser un virement vers le compte courant de l'escroc. Mais quelques jours plus tard, le chèque déposé va être rejeté par la banque, et la somme va donc être débitée. Résultat : la victime aura réalisé un virement de plusieurs centaines ou milliers d'euros vers un escroc sans aucune contrepartie, et n'aura quasiment aucune chance de revoir son argent.

En effet, encaisser un chèque pour quelqu'un d'autre est illégal, et une indemnisation ne pourra donc pas être demandée à la banque. De plus, un virement est irrévocable, et la victime ne pourra donc pas demander le retour de son argent. L'escroc, quant à lui, aura disparu dans la nature depuis bien longtemps. Il est donc essentiel de ne jamais encaisser de chèque pour une autre personne.