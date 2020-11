Fraude bancaire : les victimes mal remboursées

L'UFC-Que choisir a enquêté sur les fraudes bancaires. Selon l'organisme, les banques usent de « manœuvres » afin de « ne pas rembourser » les victimes.

Fraude bancaire les victimes mal rembourse?es - iStock-Tero Vesalainen

Fraudes bancaires : de quoi parle-t-on ?

Cadre juridique renforcé, dépôt de plainte...

Fraude bancaire : les démarches à effectuer

Les fraudes à la carte bancaire sont assez courantes et concernent majoritairement les paiements sans contact et les paiements en ligne. Avec la pandémie, le nombre de fraudes pourrait augmenter de 20 % en 2020 et dépasser les 600 millions d'euros. Cependant, en cas de fraude avérée, se faire rembourser est parfois synonyme de véritable parcours du combattant pour les victimes. Selon l'UFC-Que choisir, ces dernières sont de moins en moins remboursées. Ainsi, cette année, 30 % des victimes n'ont pas été remboursées contre 26 % en 2019.Tandis que le cadre juridique proposé aux victimes de fraudes bancaires a été renforcé, comment se fait-il que les banques remboursent de moins en moins leurs clients ? Pour l'UFC-Que choisir, qui a mené son enquête entre les 2 et 9 septembre auprès de 1 535 personnes, les établissements bancaires usent de « manœuvres [...] pour ne pas rembourser » (demande de copies de relevés...). « Les banques sont en retard pour la sécurisation des transactions à distance » explique en outre l'UFC-Que choisir. Pour l'organisme, il faudrait renforcer les moyens d'authentification car seulement 46 % des consommateurs possèdent « un dispositif d'authentification forte ». Le code à usage unique ne suffit pas, il faudrait un mot de passe ou encore un système de reconnaissance digitale. Autre problème soulevé par l'UFC-Que choisir, « les banques conditionnent souvent le remboursement à un dépôt de plainte préalable. [Toutefois,] aujourd'hui, les services de police et de gendarmerie sont débordés par ces dépôts de plainte et refusent parfois de prendre la plainte des victimes de fraudes bancaires. En tout état de cause, les textes légaux ne prévoient pas que le client victime d'une fraude bancaire doive déposer plainte. Au contraire, la loi prévoit que la banque rembourse immédiatement son client dès que celui-ci lui signale une opération non autorisée ». Face à ces accusations, la Fédération bancaire française a expliqué qu'une fois la fraude déclarée par le client, « chaque banque s'organise ensuite pour apprécier la situation, selon les circonstances et le type de fraude, et assurer le traitement ».Sur son site, l'UFC-Que choisir détaille la marche à suivre en cas de fraude : Vous devez prendre contact avec votre banque par e-mail ou par lettre recommandée avec accusé de réception (vous avez ainsi une preuve que la fraude a bien été déclarée) ; Votre banque doit vous rembourser dans l'immédiat « sans vous facturer de frais ni exiger de dépôt de plainte. Elle peut prendre l'initiative de remplacer votre carte bancaire, mais cela doit être gratuit » (cela vaut pour les paiements en ligne comme pour les paiements sans contact). Une indemnité (50 euros en moyenne) est parfois réclamée par les banques aux clients victimes d'une fraude. Néanmoins, dans certains cas, votre établissement ne peut pas vous demander cette indemnité : opération effectuée sans code 3D Secure ; transaction à distance sans moyen d'authentification fort...