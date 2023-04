Frais réels 2023 : définition, fonctionnement et calcul

(Crédits photo : Unsplash - Adam Griffith )

Le saviez-vous ? Le Fisc permet à l'ensemble des Français de bénéficier d'un abattement dit « forfaitaire » sur leurs revenus. Cet abattement est censé déduire des revenus imposables 10% des salaires déclarés, car on estime que chacun dépense globalement 10% de ses revenus pour aller travailler et ainsi créer une richesse imposable puis taxable sur les dépenses.

Si un Français dépense moins que 10%, alors l'abattement forfaitaire s'avère avantageux. Si les dépenses sont supérieures à 10%, mieux vaut opter pour l'abattement aux frais réels.

Qu'est-ce que les frais réels ? On vous explique tout !

Frais réels : définition et fonctionnement

Les frais réels, c'est l'ensemble des dépenses qu'un salarié a effectué dans le cadre de son activité professionnelle. Autrement dit, quand vous êtes salarié d'une entreprise, et que vous engagez des dépenses pour votre activité professionnelle, vous pouvez les déclarer aux impôts afin de bénéficier d'une déduction fiscale.

Ces frais peuvent être de différents types : repas, frais kilométriques domicile-travail, frais professionnels liés au télétravail, frais de vêtements spéciaux, locaux, équipements professionnels, etc. Ils concernent strictement et uniquement votre activité professionnelle, et doivent pouvoir être justifiés par des factures et des notes de frais. Tous les justificatifs peuvent être réclamés par le fisc et à tout moment. Cela permet de vérifier la nature de vos dépenses, qui doivent bien évidemment être corrélées à 100% à votre emploi.

Pour tous les frais de nature professionnelle, une autre méthode existe pour bénéficier d'une faveur des impôts. Il s'agit d'un abattement forfaitaire de 10%, au plafond de 13 522€ par membre d'un foyer. À vous de calculer ce qui est le plus avantageux entre les deux calculs.

Cette étape est très importante, car elle vous permettra de potentiellement économiser des centaines d'euros. Si par exemple vous déclarez des frais à hauteur de 100 000 euros, l'abattement de 10% sera de 10 000 euros, montant rarement atteint par les frais réels.

Dans le cas où vos frais professionnels sont plutôt moindres, et concernent davantage vos trajets quotidiens, il est préférable d'opter pour les frais réels et donc de déclarer vos frais kilométriques.

Calculer et déclarer ses frais réels aux impôts

Seuls les frais kilométriques sont assez aisément calculables, et ce grâce au barème mis à disposition par l'administration fiscale. Pour son calcul, deux solutions s'offrent à vous : la méthode de l'évaluation forfaitaire, et la méthode du calcul personnel.

L'évaluation forfaitaire vous permet de vous baser sur le fameux barème kilométrique tenant compte de la puissance de votre véhicule, du nombre de kilomètres parcourus, des frais liés à la dépréciation du véhicule, du carburant, de l'assurance, etc. Cette année, le barème a d'ailleurs été revalorisé de 5,4%, pour aider les contribuables à faire face à l'inflation.

(Source : service-public.fr )

L'autre méthode consiste à un calcul de vos frais “à la mano”. Vous devrez intégrer vous-même vos frais d'usage, d'entretien, de réparation, la dépréciation annuelle ou encore les éventuels intérêts d'emprunt.

Comme l'indique le site du service-public.fr, le calcul de vos frais kilométriques peut vous permettre de gagner beaucoup : “pour 4 000 kilomètres parcourus à titre professionnel en 2022 avec un véhicule de 6 CV, le contribuable peut faire état d'un montant de frais réels égal à 2 660 € (4 000 km x 0,665) pour la déclaration de revenus faite en 2023.”

Attention, il n'existe pas de simulateurs pour vos autres frais. C'est à vous de faire vos calculs.

Et comme le souligne Alireza Gorzin, président de BFG Capital, c'est là que ça se complique. « Pour faire ses propres calculs et bénéficier des meilleurs avantages, il faut être doté d'une organisation quasi sans faille. Le fisc ayant les pleins pouvoirs, vous n'aurez pas le droit à l'erreur sur vos déclarations. Il faut pouvoir être capable de justifier toutes vos dépenses, conserver toutes vos pièces justificatives et bien les classer. »

Ce qu'il faut retenir des frais réels

Vous l'aurez compris, les frais réels concernent des millions de contribuables et permettent de déduire les dépenses professionnelles de ses impôts. Différents types de dépenses peuvent entrer en compte dans les calculs. L'essentiel avant de déclarer est de bien vérifier la nature de chacune, et d'être certain de pouvoir justifier par des factures et notes de frais ces dépenses.

En ce qui concerne les frais kilométriques, pour la première fois cette année les bénévoles d'association peuvent utiliser le barème kilométrique général pour déduire leurs frais de déplacement des impôts. Le barème spécifique antérieurement applicable est abandonné.

Enfin, nous constatons aujourd'hui que tous les Français n'ont pas les mêmes connaissances en matière de Culture Financière. Certains contribuables ne savent peut-être même pas qu'ils peuvent bénéficier de cette déduction d'impôt.

Achevé de rédiger le 28 avril 2023 par Amélie Yem, Chargée d'affaires en développement chez BFG Capital