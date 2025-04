Frais de notaire : seuls huit départements ne devraient pas les augmenter en 2025, voici lesquels

information fournie par Mingzi • 01.04.2025 • 08:05 •

Quand on compare les salaires dans le public et le privé, la réponse peut surprendre. Selon l'Insee, un salarié de la fonction publique gagne en moyenne 9,3 % de plus qu'un salarié du secteur privé. Mais attention : ce chiffre ne raconte pas toute l'histoire. Selon ... Lire la suite