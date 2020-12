Fonds structurés, Bourse, assurance vie : neuf conseils pour vos placements

Nos conseils sur vos différents placements en cette fin d'année. (© Adobestock)

Nos abonnés s'interrogent sur leur placement. Nous avons sélectionné neuf de leurs questions portant sur les trackers, l'assurance vie, les fonds à formule, la gestion de trésorerie, les indices américains... Les réponses pourraient vous intéresser.

Trackers

«Si je voulais construire un portefeuille qui ne serait composé que d'ETF, quels seraient vos préférés ?»

En fond de portefeuille, nous recommandons BNP Easy Low Carbon (LU1377382368), AMUNDI ETF S&P 500 PEA (FR0013412285) et Lyxor ETF MSCI Emerging Markets PEA (FR0011440478). Pour diversifier votre PEA, notre liste «magique» comprend : Lyxor PEA Eau (FR0011882364) et BNP Paribas MUTB Japan (LU1547514676).

Assurance vie ou PEA

«À 60 ans, vaut-il mieux ouvrir une assurance vie en ligne avec un bon fond de rendement en euros ou un PEA avec de bons trackers ?»

Tout dépend de vos priorités. La façon dont vous posez votre question laisse penser que la performance de votre placement est un élément important pour vous. Si c'est effectivement le cas, privilégiez le PEA avec de bons trackers (consultez notre sélection en fin de journal). L'assurance vie demeure un excellent outil patrimonial mais le rendement du fonds en euros va continuer de baisser de 0,2 à 0,4 point de pourcentage par an et se rapprocher dangereusement du niveau de l'inflation (autour de 1%). Le potentiel de gain du PEA avec des trackers recommandés par Le Revenu est bien supérieur, autour de 5% voire plus.

MSCI ou Lyxor

«Je ne comprends pas pourquoi il y a un tel écart de prix entre le tracker MSCI World d'Amundi et celui de Lyxor vu qu'il s'agit du même