Florilège de ces «appartements» de 5m² et moins à vendre à Paris

Alors que les prix immobiliers de la capitale continuent leur envolée, des cagibis sont mis en vente jusqu'à 20.000 €/m².

À plus de 10.000 euros le mètre carré dans la capitale, le moindre placard à balais peut valoir une fortune. Et c'est bien ce qui est en train de se passer lorsque l'on voit des annonces immobilières en ligne affichant fièrement des micros-espaces (qu'il est évidemment illégal de proposer à la location) de moins de 5 m² à des tarifs frôlant parfois les 100.000 euros. Découverte de quelques-unes de ces annonces à prix prohibitif.

Repérée sur le site Particulier à Particulier, ce bien a tout pour séduire l'acheteur le plus exigeant. Une surface amplement suffisante pour étendre ses jambes, soit 4 m², une situation au 6e étage excellente pour se maintenir en forme, une adresse dans le 10e arrondissement en bordure des voies ferrées de la gare du Nord et un prix canon tout rond: 80.000 euros soit 20.000€/m²! Et à ce prix-là, vous avez en prime un «très bel immeuble bien entretenu avec gardien) et même une douche avec coin cuisine. Il faut reconnaître aussi que le bien semble dans un état correct, ce qui est loin d'être le cas de toute cette sélection.

Cet autre «produit immobilier» dirons-nous est proposé par un professionnel à un tarif bien plus doux, soit 32.500 euros mais il combine néanmoins ce qui peut se faire de pire dans son genre. Situé dans le 18e arrondissement, il est dans un état déplorable et bien évidemment situé au 6e et dernier étage sans ascenseur. Et surtout, il est intégralement situé sous le toit, offrant 11 m² au sol pour seulement 5,48 m² Carrez. À noter les 6500 €/m² sont largement dopés par la commission du vendeur qui pèse 30% du total, soit 7500 €.

Parfois aussi, les aménageurs fourmillent d'idées pour mettre le maximum dans une surface minimale. Ainsi cette studette qui reste d'un cheveu sous la barre des 6m² (avec ses 5,97 m² très précisément) dispose d'une entrée avec dégagement et rangement, d'une salle d'eau avec W.-C., d'un coin cuisine avec plaque de cuisson, réfrigérateur, évier avec rangement... Et même d'un couchage en mezzanine accessible par une échelle athlétique. L'étude de notaires qui propose ce bien à la vente ne manque pas d'arguments puisque «charges et taxe foncière sont quasi inexistantes». Comme la surface habitable en quelque sorte! Et de conclure cette annonce à 45.000 € (soit 9000 €/m²) par l'inévitable: «A ne manquer sous aucun prétexte!»

Parfois, aussi, il faut faire des choix. Ce studio 1 pièce de 5 m² situé dans le quartier très recherché de Montorgueil, affiche une finition bien supérieure à la moyenne de cette sélection. Le tarif est lui aussi dans la fourchette haute: 90.000 euros, soit 18.000 €/m². Simplement, si l'on y dispose un grand couchage double et d'une salle d'eau avec W.-C. entièrement refaite à neuf, il faudra se passer d'un coin kitchenette ou repas. L'endroit n'est visiblement pas prévu pour s'y nourrir.

Et pour finir, la plus petite surface de cette sélection (du moins la plus petite clairement affichée): 4,16 m². Là aussi, à raison de 75.000 euros, on se rapproche dangereusement des 20.000 €/m². Que voulez-vous, la proximité du jardin du Luxembourg vaut sans doute cela pour cette annonce publiée par un grand réseau. Et puis, la performance mérite d'être signalée: le bien comprend une douche et une kitchenette, sans oublier une vue sur les toits de Paris.