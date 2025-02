Flip 7, Behind... Ces 5 nouveaux jeux de société prêts à détrôner l’incontournable Skyjo

Le Festival international des jeux, grand-messe annuelle du secteur à Cannes, qui dure jusqu’à ce dimanche, est l’occasion pour les éditeurs de présenter leurs dernières nouveautés, voire leurs futures créations. Certains devraient quasi à coup sûr cartonner.

Pour les éditeurs de jeux de société, le Festival international des jeux de Cannes (Alpes-Maritimes), grand-messe du secteur qui se déroule jusqu’à ce dimanche, est l’occasion de présenter leurs dernières nouveautés, voire pour certains de présenter en avant-première les créations qui s’apprêtent à sortir dans les prochains mois.

Dans les centaines de jeux présentées durant l’événement sur les plus de 330 stands, Le Figaro a fait son choix et a retenu 5 jeux – 4 sortis au cours de ces derniers mois et 1 attendu dans les prochaines semaines – qui devraient marquer l’année 2025 de leur empreinte. Et pourquoi pas connaître le même destin que Skyjo , qui caracole depuis fin 2023 en tête des ventes en France.

For a Crown, des coups bas pour la couronne

Le jeu idéal pour perdre des amis. Dans For a Crown, qui a été nommé cette année aux As d’or dans la catégorie «Jeu de l’année 2025», il n’est pas question d’amasser le plus de richesses, mais d’en faire perdre le plus aux autres. Vous l’aurez compris, dans ce jeu d’ambiance basé sur la stratégie et le bluff, les coups fourrés sont légion. «Coups bas et fourberies pour la couronne» est justement le slogan du jeu inscrit sur sa boîte. Des cartes mercenaires, dévoilées les unes après les autres, permettent de faire tomber la fortune de vos adversaires. Pour rajouter du sel à la mécanique du jeu, les richesses des joueurs sont cachées dans un petit coffre. Impossible donc de savoir combien de rubis possèdent vos adversaires durant la partie.

For a Crown, édité par Repos Production, sorti en janvier 2025. De 3 à 5 joueurs. À partir de 8 ans. Durée : 30 minutes. 31,50 euros.

Flip 7, un jeu de cartes «stop ou encore» addictif

C’est la nouvelle pépite ludique qui fait parler d’elle. Sorti il y a trois semaines, Flip 7 se vend déjà comme des petits pains, par milliers de boîtes chaque semaine. Le principe est simple, mais terriblement addictif : dans ce jeu d’ambiance de type «stop ou encore», il faut accumuler les cartes, mais si vous retournez deux fois le même numéro, c’est la fin… Des cartes spéciales (seconde chance, stop, tirer trois cartes…) apportent encore un peu plus de piment aux parties. Dans ce jeu, tout est dans le dosage entre sécurité et risques calculés (ou pas…). Sachant que si vous réussissez à retourner 7 cartes différentes d’affilée, vous empochez alors un gros bonus de points et mettez fin du même coup à la manche.

Flip 7, édité par Catch Up Games, sorti en février 2025. 3 joueurs et plus. À partir de 8 ans. Durée : 20 minutes environ. 13,50 euros.

Behind, un jeu de puzzle à la sauce escape game

Un petit ovni sur la scène pléthorique du jeu de société. Si l’on devait présenter Behind, sorti en novembre dernier, on pourrait le comparer à un mélange entre un jeu d’escape game type Unlock et un puzzle . Le but de ce jeu coopératif de déduction, sans presque aucune règle, est de reconstituer un tableau en assemblant les tuiles entre elles. D’abord par correspondance de texte ou d’image. Puis en faisant appel à votre logique. Les pièces elles-mêmes donnant le mode d’emploi de la résolution du tableau. Une fois le rectangle reconstitué, retourner les pièces permet d’admirer le résultat… et de savoir si vous aviez vu juste. Trois tableaux sont à résoudre au total, dans trois univers différents (vol, professeur, hiéroglyphes), avec des mécaniques de jeu qui changent à chaque fois.

Behind, édité par Kyf Edition, sorti en novembre 2024. 1 joueur et plus. À partir de 10 ans. Durée : 45 min à 1h. 23 euros.

Agent Avenue, une course-poursuite qui allie bluff et stratégie

Un jeu de course-poursuite à cent à l’heure. Agent Avenue, la prochaine sortie de l’éditeur Iello, qui arrive dans quelques semaines, est un jeu qui se joue à deux joueurs, ou bien en équipe. Seuls deux pions se font face dans ce jeu, dans lequel vous incarnez des espions à la retraite, à la forme d’animaux, chacun cherchant à démasquer l’autre. Pour la chasse, vous utilisez des cartes, qui déclenchent des actions. Sachant que votre adversaire influe sur votre stratégie, car à chaque tour, un joueur choisit deux cartes et les place devant lui, l’une face visible, l’autre face cachée. Et c’est son adversaire qui choisit l’une de ces cartes et doit en appliquer les effets. Tandis que l’autre doit appliquer les effets de la seconde carte. La tactique est donc essentielle, mais le bluff aussi.

Agent Avenue, édité par Iello, sortie prévue le 28 mars 2025. De 2 à 4 joueurs. À partir de 8 ans. Durée : 10 à 20 min. 20 euros.

Bomb Busters, ou comment désamorcer coopérativement une bombe

Dans Bomb Busters, les joueurs incarnent une équipe de démineurs qui doivent désamorcer une bombe. Un jeu coopératif passionnant et sous tension, qui fait la part belle à la communication. Car les fils de cette bombe sont répartis entre tous les joueurs, chacun ne voyant que les siens. Il faut donc également faire preuve de déduction, d’un peu de mémoire et parfois d’intuition pour couper les bons fils. Et pour ne pas sectionner les fils rouges, qui feraient exploser la bombe. Le potentiel de rejouabilité est par ailleurs immense, car le jeu propose pas moins de 66 missions – toutes rejouables -, de plus en plus complexes à mesure que l’on avance, et avec des configurations différentes à chaque fois.

Bomb Busters, édité par Cocktail Games, sorti en septembre 2024. De 2 à 5 joueurs. À partir de 12 ans. Durée : 30 minutes environ. 35 euros.