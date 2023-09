Flambée des prix du carburant : la barre des 2 euros le litre bientôt franchie et ce n'est pas fini

Le gazole et l'essence approchent de la barre symbolique des 2 euros le litre en France. Illustration. (Andreas160578 / Pixabay)

Le prix des carburants continue d'augmenter inexorablement. Le phénomène devrait se poursuivre, en raison notamment de la hausse des cours du pétrole.

Les prix du gazole et de l'essence n'ont pas cessé d'augmenter depuis le mois de juillet. A tel point qu'on frôle les 2 euros le litre. En deux mois, le SP 95 a bondi de 8 % pour atteindre 1,97 euro en moyenne, et le gazole a subi une hausse de 13 % pour s'afficher actuellement à 1,93 euro le litre, rapporte Le Parisien . Et cette tendance à la hausse devrait se poursuivre.

Les marges des raffineurs surveillées

La moitié du prix des carburants provient des taxes. Or, en France, « les taxes sont stables » , explique au quotidien Francis Perrin, directeur de recherche à l’IRIS (Institut des relations internationales et stratégiques) et chercheur associé au Policy Center for the New South de Rabat. Il faut donc observer les variables, comme le prix du pétrole brut et les coûts de raffinage qui représentent 40 % du prix. « Les 10 % restants proviennent des marges et de la distribution » , détaille le spécialiste. Les marges des raffineurs sont particulièrement surveillées par le gouvernement et les associations de consommateurs. Mais cela ne les a pas empêchées d'être multipliées par cinq entre avril et août 2023, souligne Le Parisien .

« Quant au pétrole brut, il est passé de 70 dollars environ avant l’été, à plus de 94 dollars aujourd’hui, observe Jean-Baptiste Hecquet, spécialiste énergie au cabinet de conseils Sia Partners. (...) Et malheureusement, le contexte international ne semble pas pencher pour une accalmie ».

Autre élément inquiétant pour le portefeuille des automobilistes : l'activité économique de la Chine. Pékin est le plus gros importateur au monde. Si ses besoins augmentent encore, le cours du pétrole risque de flamber au jeu de l'offre et de la demande. D'autant que l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) n'hésite pas à limiter sa production. La barre symbolique des 2 euros le litre d'essence ne semble donc plus très loin...