Fiscalité : 5 solutions pour réduire le montant de ses impôts à payer en 2024

Contrairement aux idées reçues, la défiscalisation n'est pas réservée aux Français les plus fortunés. Tous les foyers imposables peuvent en profiter ! La liste des 5 solutions à mettre en œuvre avant la fin de l'année.

Vous faites partie des contribuables imposables ? Pour réduire la somme à payer à l'administration fiscale en 2024, il vous est possible de vous tourner vers plusieurs solutions avant la fin de l'année. Don à une association, épargne retraite, placement défiscalisant… quelles options permettent de payer moins d'impôt sur le revenu ? Les explications sur les 5 solutions à votre disposition, leur fonctionnement, leurs avantages et leurs limites.

Solution n° 1 : les dons aux associations et aux organismes d'intérêt général

Afin d'encourager les Français à donner aux associations et aux organismes d'intérêt général, l'Etat met la main à la poche. En effet, les dons ainsi effectués ouvrent droit à une réduction d'impôt de 66 à 75 % de la somme donnée, dans la limite d'un versement de 1 000 euros. Autrement dit, 1 000 euros donnés aujourd'hui permettent d'obtenir une réduction d'impôt de 660 à 750 euros l'année suivante.

Solution n° 2 : le Plan d'épargne retraite individuel

Depuis le 1er octobre 2019, le paysage de l'épargne retraite a été épuré. Un seul produit est désormais disponible : le PER, ou Plan d'épargne retraite. Ouvert à titre individuel, ce contrat permet d'effectuer des versements pouvant être déductibles du revenu imposable du foyer. Pour connaître avec précision le plafond de versement ouvrant droit à cet avantage fiscal, il est nécessaire de se référer à son dernier avis d'imposition .

L'effet défiscalisant des versements réalisés sur un PER dépend du niveau d'imposition du ménage. Par exemple, dans la tranche d'imposition de 30 %, un versement de 1 000 euros permet d'économiser 300 euros d'impôt, tandis qu'à 45 %, l'économie est de 450 euros. Attention néanmoins : les sommes sont en principe bloquées jusqu'à la retraite, et sont imposées au moment de leur récupération.

Solution n° 3 : les SCPI fiscales

L'achat de parts de Sociétés civiles de placement immobilier, ou SCPI, offre l'opportunité aux épargnants d'investir indirectement dans l'immobilier. Moyennant un ticket d'entrée de quelques centaines ou milliers d'euros, il est possible de cumuler cet avantage avec la possibilité de défiscaliser. En effet, quelques rares "SCPI fiscales" permettent de profiter des avantages fiscaux liés aux dispositifs de défiscalisation immobilière, à l'image de la loi Pinel.

Bon à savoir : il est nécessaire de prévoir une durée d'investissement comprise entre 10 et 15 ans, et donc de n'investir dans une SCPI fiscale qu'un surplus d'épargne.

Solution n° 4 : les FCPI et les FIP

En fin d'année, les banques sont nombreuses à proposer à leurs clients de souscrire des parts de FCPI, Fonds communs de placement dans l'innovation, et de FIP, Fonds d'investissement de proximité. À la clé ? Une réduction d'impôt de 25 % de la somme investie, pouvant même aller jusqu'à 30 % pour les FIP dont l'investissement porte sur la Corse ou l'Outre-mer.

Il est cependant important de tenir compte de l'horizon de placement, et pas uniquement de l'avantage fiscal. En effet, l'argent investit sur ces fonds fiscaux est généralement immobilisé pendant 7 à 10 ans, avec un minimum de 5 ans pour pouvoir profiter de l'effet défiscalisant. Le niveau de frais appliqué et les risques de perte en capital ne sont pas non plus à négliger.

Solution n° 5 : l'investissement au capital de PME

Sur le même principe que les FCPI et les FIP, les investissements réalisés au capital de Petites et moyennes entreprises ouvrent droit à une réduction d'impôt de 25 %. Si un tel investissement reste assez rare en direct pour le grand public, les contribuables peuvent néanmoins profiter de ce dispositif fiscal plus facilement depuis l'essor du financement participatif, et plus précisément du crowdequity.

Comme pour les fonds fiscaux, le niveau de risque, les frais payés à la plateforme et la durée d'immobilisation de l'argent doivent entrer en compte lors de sa décision d'entrer au capital d'une PME. Au minimum, les parts ou les actions devront être conservées pendant 5 ans.