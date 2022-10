«Finis les riches»: deux résidences secondaires ont été taguées en Bretagne

Des messages anti résidences secondaires ont été tagués sur des maisons dans Le Morbihan, symboles de tensions immobilières entre les locaux et les propriétaires de résidences secondaires.

« Finis les riches », « La BZH aux BZH ». Ces tags sont apparus sur la façade et sur le pignon d’une résidence secondaire à Saint-Gildas de Rhuys, dans Le Morbihan (56), raconte Le Télégramme . Une deuxième résidence secondaire a aussi été recouverte de tags. Les inscriptions ont été faites à la peinture et au pinceau. La gendarmerie de Sarzeau a ouvert une enquête.

Les résidences secondaires se sont multipliées en Bretagne, surtout depuis la crise sanitaire. D’après l’Insee, entre 1968 et 2018, le nombre de résidences secondaires a été multiplié par 3,6 sur le littoral breton . En parallèle, le nombre d’annonces de locations saisonnières a explosé, créant des tensions immobilières inédites. Quatre collectifs bretons pour l’accès au logement ont manifesté le 10 septembre à Douarnenez et Concarneau (Finistère), Vannes (Morbihan) et Lannion (Côtes-d’Armor), pour réclamer le classement de la Bretagne en «zone tendue» .

Le classement en «zone tendue», accordé par décret, permet notamment aux municipalités d’imposer une fiscalité complémentaire sur les logements vacants et les résidences secondaires, une régulation des locations touristiques de courte durée et un encadrement des loyers. « Aucune commune de Bretagne n’est placée en zone tendue, ça cristallise le mécontentement. Les élus et les citoyens sont démunis face à la folie spéculative immobilière. (...) Les acheteurs locaux ne peuvent plus suivre », avait alors réagi Gaël Roblin, membre du collectif costarmoricain «Tregor Argoat Goelo Zone Tendue». « Les salariés du littoral sont donc repoussés très loin à l’intérieur des terres, avec des temps de trajet démesurés », a estimé Gaël Roblin.

Une résidence sur quatre est secondaire à Saint-Malo

À Saint-Malo (35), par exemple, plus d’une résidence sur quatre (26,2 %) est secondaire. La mairie a instauré, il y a un an, des quotas par quartier pour limiter le nombre de locations de courte durée. Intra-muros, seuls 12,5 % des logements peuvent être loués en meublés touristiques, 7,5 % sur le littoral et entre 1 % et 3 % dans le reste de la ville. Un collectif de propriétaires a attaqué la mairie en justice, dénonçant une réglementation «inédite» en France.

La colère qui gronde en Bretagne n’est pas sans rappeler celle qui sévit au Pays basque. En juillet dernier, des militants du mouvement politique basque EH Bai ont retiré des tuiles du toit de la propriété familiale du ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire , à Saint-Pée-sur-Nivelle, pour demander le déplafonnement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, limitée à 60%. « Cette surtaxe n’a aucun effet dissuasif sur les propriétaires des résidences secondaires puisqu’elle représente quelques centaines d’euros par an tout au plus », expliquait EH Bai sur son site. Des agences immobilières ont notamment été taguées en 2021 mentionnant «Le Pays basque n’est pas à vendre». Selon l’agglomération, la forte croissance du parc de meublés touristiques (+ 130% entre 2016 et 2020 d’après l’Agence d’urbanisme - Audap) renforce la tension.