Financement participatif : l’immobilier en difficulté, les énergies renouvelables et l’equity au beau fixe

Le secteur du crowdfunding connaît une baisse de 11,3 %. (Crédit photo : Shutterstock)

Mazars et l'association Financement Participatif France (FPF) ont publié leur baromètre annuel du financement participatif. Pour la première fois, le secteur connait un recul de sa collecte en raison du repli du crowdfunding immobilier. Mais d'autres secteurs tirent leur épingle du jeu.

En 2023, le secteur du crowdfunding connaît, pour la première fois, un recul de sa collecte à 2.089 millions d'euros, soit une baisse de 11,3 %. Depuis 2015, les chiffres du crowdfunding ont toutefois été multipliés par 12, tous modèles confondus (don, prêt, investissement), permettant de financer 157.535 projets en 2023 contre 120.107 projets en 2022 (+31 %). Mais les tendances sont contrastées selon les modèles.

L'immobilier connait des difficultés

Le secteur du crowdfunding immobilier pèse plus de la moitié (55,6%) de l'activité de financement participatif. En 2023, ce secteur a collecté 1.161 millions d'euros, permettant de financer 1.237 projets. Mais dans un contexte tendu sur le marché de l‘immobilier, le secteur a connu en 2023 un net repli à -28 %. Le résidentiel représente en effet 77 % des projets. Si 497 projets ont été remboursés en 2023 pour un montant de 533 millions d'euros, la part des retards de remboursement de plus de 6 mois atteint désormais la tranche [20 à 25 %]. Le secteur souffre de la plus forte contraction du marché immobilier depuis 10 ans (hausse brutale des taux de crédit et baisse des transactions). Les plateformes de crowdfunding immobilier ont entrepris des renégociations pour rééchelonner la dette des porteurs de projet concernés et leur permettre, à terme, de rembourser les investisseurs particuliers.

Les énergies renouvelables tirent leur épingle du jeu

A l'inverse de l'immobilier, le secteur des énergies renouvelables (EnR) enregistre une progression de 11,5 % de sa collecte (368 millions d'euros) et de 15,1% du nombre de projets financés (351 en 2023). Le crowdfunding EnR pèse désormais 17,6 % de la collecte globale du financement participatif. Les projets portent principalement sur l'énergie solaire (79 %), mais aussi sur l'éolien (10 %), le biogaz (7 %) et l'hydroélectricité (1 %). En 2023, 173 projets ont été remboursés. Le niveau de risque est presque nul : très peu de retard, aucune procédure collective ni perte constatée en 2023.

Le financement participatif en prêt en forte baisse

Le financement participatif en prêt connait une forte baisse (1.661,2 millions d'euros en 2023 contre 2.098 millions d'euros en 2022) en raison du repli du crowdfunding immobilier mais aussi à cause du contexte compliqué sur le marché des prêts aux TPE / PME. Ces entreprises sont fragilisées par l'obligation de rembourser les prêts garantis par l'État (fin du « quoi qu'il en coûte »). Par ailleurs, la hausse des taux d'intérêt rend le recours à ce type de financement moins attractif.

Le financement participatif en investissement poursuit sa croissance

En 2023, le financement participatif en investissement poursuit sa forte croissance, avec une collecte de 267,2 millions d'euros (contre 150 millions en 2022). Le secteur bénéficie du dynamisme des multiples écosystèmes d'innovation existants en France et d'une popularisation croissante de ce mode d'investissement dans les médias grand public. Les investisseurs privilégient les secteurs de l'environnement et des énergies renouvelables (28 % des investissements) et celui de la technologie et du numérique (18 %).

« L'intérêt du crowdfunding pour le financement de l'économie réelle se confirme encore en 2023. Cet outil de collecte, fortement plébiscité par les particuliers, répond aux besoins de nombreux secteurs, tel que l'immobilier, malgré les difficultés rencontrées au cours de l'année. C'est aussi dans le financement du secteur particulièrement dynamique des énergies renouvelables qu'on observe toute sa pertinence » explique Damien Guermonprez, Président de Financement Participatif France.