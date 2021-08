Financement des vacances, de la rentrée : quel est le moment le plus judicieux pour retirer l'argent de son livret épargne ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Vous avez besoin d'argent pour financer vos prochaines vacances ou préparer la rentrée ? Vous vous demandez peut-être quel est le meilleur moment pour retirer vos sous de votre livret épargne et acheter vos billets d'avions ou un ordinateur à votre enfant étudiant ? Découvrez dans cet article les placements à capital garanti qui vous permettent de récupérer votre mise à n'importe quel moment, la période la plus judicieuse pour le faire et l'importance de bien virer son épargne sur ce type de support malgré les règles parfois complexes à comprendre du calcul des intérêts.

Tour d'horizon des livrets bancaires qui permettent de retirer de l'argent à tout moment

Les livrets épargne sont des placements à capital garantis qui vous permettent de retrouver intactes vos liquidités ainsi placées à tout moment. Il s'agit bien sûr des livrets de l'épargne réglementée que sont le livret A et le LDDS (livret de développement durable et solidaire) mais aussi le LEP (livret d'épargne populaire) si vous êtes éligible, ainsi que les livrets bancaires fiscalisés proposés par les banques.

En effet, deux types de livrets bancaires existent : les livrets réglementés qui bénéficient d'une exonération de l'impôt sur les plus-values et de prélèvements sociaux dont le plafond (22 950€ pour le livret A et 12 000€ pour le LDDS) et le taux d'intérêt (0,5 % pour le livret A et le LDDS) sont fixés par l'État ; et les livrets bancaires maison des banques qui choisissent elles-mêmes la rémunération de leur support d'épargne et l'existence ou non d'un plafond. Ces livrets épargne sont soumis à l'impôt sur les plus-values et aux prélèvement sociaux. Ces deux types de livret sont garantis en capital, procurent une rémunération, très faible cependant, et surtout permettent de récupérer tout ou partie du capital ainsi placé à n'importe quel moment, en mettant en place un virement de son livret vers son compte courant.

Calcul des intérêts : les périodes à privilégier pour un retrait sur le livret épargne

Pour autant, est-il réellement judicieux de retirer ses sous de son livret épargne à n'importe quel moment ? La date du retrait n'est pas sans incidence sur la rémunération de votre support d'épargne et mieux vaut donc, quand cela est possible, choisir avec soin la date à laquelle vous allez mettre en place le virement des fonds vers votre compte courant. En effet, les intérêts sont calculés par quinzaine et il sera donc plus judicieux pour l'investisseur de procéder à un retrait le 1er ou le 16 du mois. En cas de retrait le 15, le 30, ou le 31 du mois, les intérêts produits la quinzaine écoulée ne seront pas comptabilisés.

Si la dépense n'est pas urgente et que vous pouvez régler la facture de votre hôtel ou de votre location par exemple à la fin du mois de juillet pour le mois d'août, vous aurez tout intérêt à privilégier un paiement la seconde quinzaine du mois (après le 15 et à partir du 16 donc) afin de laisser courir les intérêts sur la première quinzaine de juillet. En revanche, si vous procéder à un retrait le 16 ou le 31, cela revient au même en ce qui concerne le calcul des intérêts.

Un mode de calcul qui ne doit pas vous inciter à conserver votre argent sur un compte courant

La méthode de calcul n'est pas forcément très intuitive et peut être difficile à appréhender. Afin de maximiser le rendement de son placement, il est cependant essentiel de se pencher dessus et de se poser la question de la date à laquelle retirer des liquidités. Quoi qu'il en soit, la complexité du mode de calcul des intérêts des livrets bancaires ne doit pas vous faire renoncer à placer sur votre livret bancaire des sommes dont vous n'avez pas besoin immédiatement.

Rappelons en effet que conserver ses liquidités sur un compte bancaire ne rapporte rien. En plaçant sur un livret bancaire l'argent destiné à régler vos dépenses imprévues et financer vos projets court-terme, vous toucherez une rémunération, faible certes, mais une rémunération quand même. Et si finalement vous deviez laisser la somme versée sur votre livret A moins de temps que nécessaire pour qu'elle entre dans le calcul des intérêts, cela ne vous rapporterait rien mais ne vous coûterait rien non plus. Il est plus important de prendre le réflexe de conserver sur un livret épargne les liquidités dont on aura ou dont on pourrait avoir besoin sur le court-terme que de passer à côté de 15 jours d'intérêt.