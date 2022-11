Finance solidaire : «Elle contribue à recréer du lien social et territorial»

Patrick Sapy, directeur général de Fair. (© Maximilien Struys/Fair)

À l’occasion de la 15e Semaine de la finance solidaire, Patrick Sapy, le directeur général de l'association FAIR, décrypte, pour Le Revenu, les grandes tendances de la finance à impact social et livre ses réflexions sur la refonte du label ISR.

Née de la fusion en juin 2021 de Finansol avec l’iiLab, l’association FAIR (pour «financer, accompagner, impacter, rassembler») a pour mission de promouvoir et de développer la finance à impact social, qu'on appelle plus communément «finance solidaire». Patrick Sapy, son directeur général, répond à nos questions.

C'est la 15e Semaine de la finance solidaire du 7 au 14 novembre. Voyez-vous une accélération de la finance solidaire ?

Patrick Sapy : La croissance de la finance solidaire est forte avec un encours de 24,5 milliards d’euros au 31 décembre 2021 (+26,6% en un an) et 1,6 milliard de financements de structures solidaires en 2021. On retrouve ces 24,5 milliards dans la poche solidaire des «fonds 90/10» (90% du fonds est investi dans des sociétés cotées et 5 à 10% dans des structures solidaires), mais aussi dans les sommes déposées sur les livrets solidaires, les comptes à terme, les fonds d’épargne salariale ainsi que les souscriptions de parts sociales, les actions non cotées et tous les autres types de placements solidaires.

Quelles grandes tendances ressortent de vos Grand Prix de la Finance solidaire ?

Parmi la centaine d’entreprises candidates en 2022, nous observons une croissance de l’investissement direct au capital des entreprises solidaires. Ces levées