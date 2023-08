Fin du ticket de caisse : comment se faire rembourser ou échanger un article sans preuve d’achat ?

Certains tickets seront toujours imprimés, notamment lorsque vous effectuerez l'achat de biens « durables ». (aide-ticket-calculette)

La fin de l'impression automatique du ticket de caisse s'applique en France à compte de ce mardi 1er août. Mais vous pourrez toujours réclamer une preuve d'achat auprès d'un commerçant. Et obtenir un remboursement si nécessaire. Explications.

Vous l'avez sûrement déjà expérimenté en magasin : le ticket de caisse dématérialisé, envoyé par mail ou texto. Cette pratique va se généraliser. A partir de ce mardi 1er août, la fin de l'impression automatique de cette facture s'applique en France.

Impression systématique dans certains cas

Cette nouveauté s'inscrit dans la lutte contre le gaspillage et les substances dangereuses pour la santé, précise le site officiel de l'administration française, Service-Public.fr . Et pour cause, 30 milliards de tickets de caisse sont imprimés chaque année. Ainsi, vont disparaître : les tickets de caisse produits dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public, les tickets émis par des automates, les tickets de carte bancaire, mais aussi les bons d'achat et tickets promotionnels ou de réduction.

Mais il existe des exceptions. Certains tickets seront toujours imprimés, notamment lorsque vous effectuerez l'achat de biens « durables » , à savoir des appareils électroménagers ou des équipements informatiques. La liste complète est indiquée dans l'article D211-6 du code de la consommation .

Comment se faire rembourser sans ticket de caisse ?

Cependant, il sera toujours possible de réclamer l'impression d'un ticket. Il faudra le demander directement au commerçant lors de votre achat. Sinon, vous le recevrez soit par SMS, par e-mail, par message dans votre application bancaire, ou encore par QR code. Ce dernier vous permettra de récupérer votre ticket dématérialisé depuis une page web.

En l'absence de ticket de caisse, il sera par contre plus compliqué d'effectuer un remboursement ou un échange, mais pas impossible. Vous pouvez obtenir une preuve d'achat via une carte fidélité, ou encore grâce à vos relevés de compte. Vous pouvez aussi vous adresser au service client de l'enseigne dans laquelle vous avez effectué votre achat, indique BFMTV . Si la situation l'exige, il est également possible de saisir le service de médiation du commerce et de la distribution, sous certaines conditions. Pour éviter toute démarche laborieuse, pensez donc à bien conserver votre e-ticket.