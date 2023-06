Fin des tarifs régulés de vente du gaz : Engie présente son offre

Un peu plus de deux millions de Français en bénéficient encore. Ils peuvent rester chez leur fournisseur historique ou en changer.

Le décompte est enclenché. Comme prévu par la loi énergie et climat, les tarifs réglementés de vente du gaz (TRVG) prendront fin le 30 juin au soir. Que se passera-t-il pour les 2,3 millions de clients d'Engie, environ, qui en bénéficient encore? Pas de panique : ils auront toujours le gaz, et basculeront automatiquement sur l'offre «Passerelle» mise en place par l'énergéticien. Mais ils peuvent aussi choisir à tout moment de changer de contrat, ou de fournisseur. Dans ces deux cas, il ne sera plus possible de revenir à l'offre Passerelle. Enfin, celle-ci sera maintenue tant qu'elle aura des abonnés, rassure Engie.

Pour les abonnés Engie au TRVG, une nouvelle grille de prix a été diffusée sur Internet par le fournisseur pour l'offre Passerelle. Concrètement « le prix de l'abonnement globalement est inchangé et le prix kilowattheure (kWh) dépend lui de la commune et du niveau de consommation », explique Céline Regnault, directrice du marché grand public chez Engie. Cette différence est liée au coût de transport et de distribution du gaz qui varie selon les lieux de résidence et les niveaux de consommation.

Des prix orientés à la baisse

Bonne nouvelle toutefois, « par rapport aux prix indicatifs qui avaient été rendus publics en avril, les tarifs baissent 10 à 20% reflétant le recul des prix de gros du gaz », ajoute Céline Regnault. Engie s'est livré à un exercice théorique, en calculant la facture annuelle des consommateurs, basée sur les prix de juillet 2023- sachant qu'ils peuvent changer tous les mois. Néanmoins, à ce jour , un abonné à Doué résidant dans une maison de 100 mètres carrés en consommant 14.000 KwH de gaz pour son chauffage et son eau chaude devrait débourser 1406 euros par an - soit 15% de moins que si le prix d'avril avait été retenu. Pour un Parisien avec une consommation de 8.000 kWh la facture annuelle serait de 917 euros, soit un écart de 19% par rapport au prix d'avril.

Attention, il s'agit d'exemples : les prix varieront à la hausse ou à la baisse tous les mois, pour les titulaires d'une offre Passerelle, selon les prix de gros et l'indice de référence de la commission de régulation de l'énergie (CRE). Le prix du gaz des contrats Passerelle sera donc « très proche du prix repère de la CRE ». S'il ne sera pas tout à fait le même, c'est parce qu’Engie injecte aussi du biométhane dont le prix n'est pas le même que celui du gaz naturel. En cas d'envolée des cours du gaz, les prix remonteraient mécaniquement. Impossible, compte tenu de la volatilité des marchés et des incertitudes géopolitiques de prédire l'avenir des prix du gaz à moyen terme.

Fin du bouclier tarifaire

Or, le bouclier tarifaire sur les prix du gaz prend lui aussi fin au 1er juillet. Que se passera-t-il alors en cas de nouvelle flambée des prix ? « Les pouvoirs publics ont indiqué qu'ils pourraient mettre en place à nouveau un bouclier tarifaire », rappelle Céline Regnault. Pour l'heure, la baisse actuelle des prix rend ce plafonnement inutile.

Engie précise enfin que «le contrat passerelle est réservé aux titulaires contrats réglementés, mais qu'ils peuvent en changer quand ils le souhaitent, sans frais, mais après ils ne pourront pas y revenir» .

Les concurrents d'Engie ont déjà commencé l'offensive, à l'image de TotalEnergies qui propose nouvelle offre de fourniture de gaz, l'offre Spéciale Gaz. « Celle-ci garantit par ailleurs une réduction de 10 % sur le prix du kilowattheure (kWh) durant la première année du contrat pour toute nouvelle souscription avant le 30 septembre 2023 », mentionne le groupe gazier.