Le Président de la République Emmanuel Macron a annoncé fin septembre la fin de l’imposition des pourboires payés par carte bancaire dans les hôtels, bars et restaurants.

Fin de l'imposition pour les pourboires par carte bancaire - iStock-Prostock-Studio

Des pourboires par carte bancaire bientôt défiscalisés

Redonner du pouvoir d’achat et attirer de nouveaux candidats

C’est au cours d’un déplacement à Lyon que le Président de la République Emmanuel Macron l’a annoncé : « Nous avons décidé que les pourboires payés par carte bleue seraient sans charges pour les employeurs et sans impôt pour les salariés ». Une phrase prononcée lors du Salon international de la restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation (SIRHA) qui pourrait bien changer positivement la donne pour les salariés du secteur de la restauration dès l’année prochaine. Jusqu’à présent, lorsqu’un client réglait l’addition par carte bancaire en y incluant un pourboire, la somme était déclarée et imposée. Mais à compter de 2022, l’imposition de ces pourboires sera terminée : « On va passer le texte dans les prochaines semaines, pour que dans tous les prochains mois on puisse avoir des pourboires qui seront défiscalisés et sans charges. Et l’idée c’est quoi ? C’est qu’on puisse, au restaurant, payer le pourboire avec la carte bleue, l’arrondi ou plus. » Cette mesure est le résultat de plusieurs constats dressés par le pouvoir exécutif. D’une part, 35 % des Français ne laissent plus de pourboire au restaurant par manque de monnaie (étude CSA) et d’autre part le paiement par carte bancaire s’est très largement imposé, 80 % des Français déclarant régler leurs achats via le paiement sans contact. Plus encore, laisser un pourboire par carte bancaire n’est pas une habitude qui est spécialement répandue en France. Les professionnels du secteur observent que, par manque de monnaie comme par manque d’habitude, les clients des bars et restaurants ne donnent presque plus de pourboire.Si le chef de l’État a décidé de défiscaliser entièrement les pourboires laissés par carte bancaire dès l’an prochain, c’est dans le but de servir plusieurs objectifs. Le premier affiché est de redonner du pouvoir d’achat aux salariés du secteur, et à plus forte raison après la longue période de fermeture qu’ont connu les restaurants et bars. Emmanuel Macron s’est ainsi directement inspiré de ce qui se pratique dans les pays anglo-saxons tels qu’aux États-Unis ou au Canada entre autres dans lesquels les pourboires sont de vrais compléments de revenus pour les serveurs. Ils peuvent en effet représenter une part non négligeable de leurs salaires mensuels. En défiscalisant ceux laissés par carte bancaire, l’Élysée espère que les salariés de l’hôtellerie-bar-restauration bénéficieront d’un surcroît de pouvoir d’achat. Mais un autre objectif est par ailleurs visé : attirer de nouveaux candidats pour venir compléter les équipes de salariés du secteur. Les professionnels de la restauration et de l’hôtellerie déplorent un manque de personnel depuis des mois, le phénomène ayant débuté au cours du printemps dernier. Les serveurs, cuisiniers, maîtres d’hôtel et autres chefs de rang notamment manquent cruellement à l’appel. Le secteur doit faire face à une vraie pénurie de main-d’œuvre qui a conduit nombre d’établissements à devoir fermer leur porte temporairement voire définitivement. Aussi, en annonçant ce coup de pouce financier, Emmanuel Macron espère bien que le secteur retrouve de la vigueur dès l’année prochaine.