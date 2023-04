Fin de carrière des seniors : ces secteurs où les départs précoces avant la retraite sont les plus élevés

Les ouvriers peu qualifiés du bâtiment, de la manutention et de la métallurgie accusent 50 % de sorties précoces de l’emploi. (dimitrisvetsikas1969 / Pixabay)

Selon une récente étude de France Stratégie, près de 30 % des départs en fin de carrière ne relèvent pas d’un passage immédiat de l’emploi à la retraite. Pour les ouvriers peu qualifiés du bâtiment et de la manutention, cette part dépasse même les 50 %. Une situation qui interroge d'autant plus avec le report de l'âge légal de départ à la retraite.

Le report de l’âge légal de départ à la retraite pose la question de l’employabilité des seniors jusqu’à la retraite. Or, une note d’analyse publiée par France Stratégie , une institution rattachée au Premier ministre, le mercredi 19 avril 2023, a mis en avant le fait qu’entre 2004 et 2019, près de 30 % des départs en fin de carrière en moyenne n’ont pas relevé d’un passage immédiat de l’emploi à la retraite, rapporte Capital avec Management .

Des résultats hétérogènes

Concrètement, France Stratégie a distingué trois causes de départ anticipé en fin de carrière : les raisons de santé (longue maladie ou invalidité dès 51 ans et congé de longue maladie dès 56 ans), le chômage (pour les personnes âgées de 59 ans ou plus), et les autres formes d’inactivité (dès 56 ans, ceux ayant par exemple renoncé à la recherche d’un emploi pour s’occuper d’un proche en situation de dépendance).

Au total, les retraites et préretraites ont constitué 71 % des départs en fin de carrière pour les seniors en moyenne entre 2004 et 2019. Les raisons de santé représentent quant à elles 10 % de ces départs, le chômage 4 % et les autres types d’inactivité 15 %. « Elles représentent plus de quatre départs en fin de carrière sur dix dans certains métiers, contre un sur dix à l’autre bout du spectre » , nuance par ailleurs France Stratégie.

Jusqu'à 50 % de départs anticipés

L’analyse a donc choisi de mettre en avant les 20 métiers avec la part de sorties précoces la plus élevée. Il apparaît ici que les plus touchés sont les ouvriers et employés des secteurs de l’hébergement-restauration, du bâtiment, et des services aux particuliers, aux collectivités et de la manutention. Ce sont les ouvriers peu qualifiés du bâtiment, de la manutention et de la métallurgie qui dominent ce classement, avec 50 % de sorties précoces de l’emploi.

Les ouvriers peu qualifiés des industries de process et les caissiers et employés de libre-service sont quant à eux ceux qui sortent de l’emploi le plus tôt (57 ans en moyenne). Au regard d’une étude de la Dares, le service de statistiques du ministère du Travail, il apparaît enfin qu’il y a, dans de nombreux cas, des liens entre ces départs anticipés et les conditions de travail ressenties.