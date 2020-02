«Février sans supermarché» touche à sa fin... Mais le défi est-il vraiment à la portée de tous?

L'initiative suisse «février sans supermarché» se termine. L'occasion de faire le point sur cette tendance consistant à favoriser les circuits courts et les commerces de proximité.

«Février sans supermarché»: voilà le défi qui a été lancé par le site suisse Envers Et Contre Tout pour la quatrième année consécutive. En 2018, l'initiative aurait séduit plus de 20.000 personnes en Suisse et en France. Qu'ils soient en quête d'une meilleure alimentation ou veuillent apporter leur soutien à la filière agricole et aux indépendants - voire les deux -, ces consommateurs choisissent de dire «stop!» aux grandes surfaces en favorisant les circuits courts et les commerces de proximité. Une initiative qui vient cependant vite se heurter au mur de la réalité: temps, localisation, budget... Tous les consommateurs ne sont pas logés à la même enseigne. Éviter les supermarchés, est-ce à la portée de tous? Nous faisons le point.

Les circuits courts surreprésentés... dans les villes

En matière alimentaire, la tendance est indéniablement au bio et au local. Mais les solutions ont beau fleurir un peu partout, pour profiter de l'offre la plus large mieux vaut habiter... dans une grande ville. Car paradoxalement, les zones rurales, pourtant lieu de production, sont pauvres en points de vente. Ainsi, sur les 2000 Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne (AMAP) que compte la France, 10% sont concentrées en Île-de-France. Ces structures mettent en lien consommateurs et producteurs locaux, notamment avec une offre de paniers de fruits et légumes de saison à prix fixes. Idem pour les points de vente recensés sur la plateforme La Ruche qui Oui: si la région Île-de-France est bien pourvue, avec 160 «ruches» qui permettent à des producteurs locaux d'écouler leur production, d'autres sont moins riches: seulement 6 dans le Limousin, 8 en Auvergne ou 11 en Champagne-Ardenne. Quant aux magasins participatifs ou coopératifs qui permettent, en échange d'un investissement et de travail bénévole, d'acheter les différents produits qui sont écoulés, ceux-ci sont bien plus présents en région parisienne et dans le sud de la France que dans le Nord.

«Les urbains fréquentent plus les circuits indépendants tandis que les habitants des communes rurales se rendent en hypermarché», confirme Pascale Hebel, directrice du pôle consommation et entreprise du CRÉDOC (Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie). En effet, selon l'étude «Comportements et attitudes des consommateurs à l'égard du commerce alimentaire» publiée par le Centre en décembre 2017, pour environ la moitié des consommateurs sondés (48,6%), le critère le plus important pour fréquenter un circuit reste la proximité du magasin. Le manque d'infrastructures de circuit court dans les zones rurales rabat naturellement les acheteurs vers les grandes surfaces.

Le marché de village ferait-il exception? Plus traditionnel, il reste un lieu privilégié pour trouver des produits bio et locaux. Toutefois, «contrairement à ce que l'on peut penser, les Parisiens vont plus au marché que les habitants de plus petites communes, constate Pascale Hebel. Aujourd'hui, le marché n'existe plus dans les plus petites communes». S'il reste apprécié des Français (51,6% affirment s'y rendre au moins une fois par mois), le marché connaît depuis 2005 une baisse significative de fréquentation (-7,9%).

Des prix bien plus élevés hors des supermarchés

Les adeptes du«sans supermarché» ont un nom: ce sont des «éclectiques des circuits indépendants de proximité», selon la terminologie du CRÉDOC. Seuls 7% des sondés font partie de cette typologie. Ce groupe compte notamment une surreprésentation d'individus aux revenus élevés. «On observe une montée des angoisses liées à l'alimentation, causées par les crises sanitaires, explique Pascale Hebel. Ces angoisses sont portées par une élite, c'est-à-dire par des individus plus diplômés, avec un Bac +5. Cette élite se pose davantage de questions que les ménages les plus modestes, et elle a les moyens de changer ses habitudes.» La directrice du pôle consommation et entreprise rappelle toutefois que ce changement d'habitude ne coûte pas nécessairement plus cher. Certes, le prix des produits bio et locaux est généralement plus élevé que celui de ceux vendus en supermarché, cependant ces angoisses liées à l'alimentation s'accompagnent généralement d'une diminution - voire d'une disparition - de la consommation de viande, pour des raisons environnementales. La quantité de produits dans le panier est moins importante également: fruits et légumes de saison seulement, pas de plats préparés, etc.

Si un équilibre financier peut être trouvé en changeant ses habitudes alimentaires, tous les Français ne sont pas déterminés à considérablement réduire leur consommation, notamment de viande. Et dans l'absolu, les produits locaux et bio restent en moyenne plus chers. Par exemple, à la «ruche» de la gare des Invalides à Paris, les légumes du producteur Nicolas Thirard sont vendus 3,10 euros pour 1kg de poireaux et 2,60 euros pour 1kg de carottes. En comparaison, à Intermarché, les poireaux sont à 2,98 euros le kilo et les carottes à 1,59 euro. À Carrefour, comptez 1,49 euro le kilo pour les poireaux et 0,95 euro pour les carottes. Autre exemple, dans l'une des AMAP de Marseille, le prix du poulet au kilo s'élève à 12 euros, contre 6,79 euros à Auchan ou 3,99 euros à Casino. Les produits des circuits courts - même s'il faut rappeler leur qualité - restent «en moyenne plus chers» que ceux de la grande distribution, confirme Pascale Hebel. «Ce ne sont pas les plus modestes qui vont aller chercher un panier», ironise-t-elle.

Se priver de supermarché, cela suppose aussi de pouvoir consacrer plus de temps à son alimentation. Car acheter des légumes frais auprès des producteurs et non préparés implique de cuisiner davantage. Or «ce savoir-faire culinaire est complètement oublié par les ménages les plus modestes, analyse Pascale Hebel. Il faut réapprendre à cuisiner, et tout le monde n'a pas forcément le temps.»

Autre problématique: sans supermarché, où trouver des produits d'hygiène? L'association En Vert et Contre Tout y consacre un article sur son site et détaille les solutions: certains producteurs locaux proposent, en plus des paniers, un service d'épicerie avec des produits d'hygiène, tout comme les magasins participatifs. Pour les produits ménagers, l'association prône le DIY (Do It Yourself, «faites-le vous-même» en anglais), avec, entre autres, vinaigre blanc, eau et savon de Marseille. Quant à la question du papier toilette, l'association suisse n'empêche pas une exception en supermarché. Pour les plus aisés, il existe des entreprises qui proposent des abonnements de rouleaux livrés à domicile, à l'image de la normande Popee. Pour 16,90 euros par mois, l'entreprise livre par exemple 12 rouleaux de papier toilette recyclé chaque mois.

Consommation en baisse dans la grande distribution

Le «sans supermarché» reste encore aujourd'hui assez marginal. Selon l'étude du CRÉDOC, 7,4% des personnes interrogées fréquentent un magasin de vente directe au moins une fois par mois, et 3,2% se rendent dans un magasin participatif. Des chiffres encore éloignés de ceux enregistrés dans les supermarchés (75,3%). Il n'en reste pas moins que la consommation baisse dans les grandes surfaces: les ventes de produits alimentaires et de grande consommation ont reculé de 1,4 % en volumes l'an passé, selon une étude de l'institut Iri. Du jamais vu. De quoi donner de l'espoir aux défenseurs du «sans supermarché»?