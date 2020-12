Faux «made in France», produits contenant du vide, prix trop élevés... Foodwatch dévoile son «Calendrier du Vent»

Du 1er au 24 décembre, l'ONG de défense des consommateurs révèle un produit dont l'étiquette est destinée à induire en erreur le consommateur.

Noël rime avec cadeaux, fêtes, festins... et donc avec forte consommation, notamment de produits alimentaires. Pour éviter aux Français de tomber dans le piège tendu par certaines étiquettes, l'ONG foodwatch a lancé mardi 1er décembre son «Calendrier du vent», parodie de celui de l'Avent, qui dévoilera chaque jour, jusqu'au 24 décembre un produit à l'emballage pouvant induire en erreur.

Le thon blanc vient-il réellement de Bretagne ? Dans la fondue aux trois fromages, quelle est la proportion de fromage ? Le pot de rillettes de poulet rôti contient-il plus de vide que de plein ? Telles sont les questions auxquelles l'ONG répond en épinglant certains aliments. Derrière chaque case du calendrier on retrouve un nouveau produit avec une petite explication sur «ce qui cloche» à son sujet. En tout, six catégories ont été identifiées: le «made in France» qui vient de loin, les additifs controversés pour la santé, l'huile de palme camouflée, la proportion ridiculement petite d'ingrédients mis en avant sur l'étiquette, le prix disproportionné et le trop-plein de vide.

«Noël, c'est l'embuscade des arnaques. Notre objectif n'est pas de tomber sur une marque en particulier, mais de montrer que c'est un phénomène général», explique Katerine Jacquemart, directrice générale de foodwatch France au Figaro. Car selon elle, ce ne sont pas les exemples qui manquent dans les rayons de supermarché. Parmi eux, le faux made in France, «un classique». «Un produit qui nous a interpellés, ce sont les escargots dits «à la bourguignonne», dont l'emballage représente une carte de l'Hexagone. Or quand on appelle le service de consommateurs, on apprend qu'en réalité ils viennent de Pologne.» Une pratique facile qui induit le consommateur en erreur : «Au premier coup d'œil, le consommateur pense que c'est fabriqué en France. C'est le jeu,» assure-t-elle.

Même chose pour les produits dont l'emballage vante un ingrédient en particulier, mais qui in fine se retrouve en quantité ridiculement faible: «notre chouchou cette année, c'est le «Délice de courgettes au chèvre» sur lequel on peut voir deux gros morceaux de fromage. Mais quand on tourne le paquet, on s'aperçoit qu'il n'y a que 0,2% de poudre de fromage. Il n'y a même pas de «vrai» chèvre !» s'exaspère Katerine Jacquemart. Là encore, le produit est attractif, donne envie au consommateur en présentant des ingrédients alléchants, «alors qu'en réalité, il n'y en a quasiment pas.»

Une stratégie marketing légale, «mais malhonnête»

Si cette stratégie adoptée par les marques et les distributeurs peut en choquer plus d'un, elle n'en est pas moins légale, car ces entreprises indiquent bien les informations sur les emballages des produits. Seulement, elles ne sont pas assez mises en évidence d'après l'ONG. Pour l'huile de palme par exemple, «au dos d'un paquet de chocolat, la quantité est indiquée. Mais sur le devant, ce n'est pas flagrant que le produit en contient, alors que c'est très dangereux pour la santé et pour l'environnement,» plaide la directrice générale de Foodwatch France.

Sur le trop-plein de vide, le problème est identique. Les marques indiquent le grammage correct sur l'étiquette, mais à première vue, le paquet paraît beaucoup plus rempli qu'il ne l'est vraiment, induisant également l'acheteur en erreur. «Des consommateurs nous ont envoyé à plusieurs reprises une photo d'un pot de rillettes de poulet rôti qui semblait plein. Sauf qu'en le retournant, ils se rendaient compte que le fond était creusé vers l'intérieur. D'après nos calculs, ce creux représente une perte de 13% de produit», raconte Katerine Jacquemart.

«On en a marre, on veut de la responsabilité, on veut de la transparence», martèle la directrice générale de l'ONG. L'objectif de cette campagne est double : pousser les distributeurs à changer leurs habitudes, et interpeller les autorités publiques sur ces pratiques malhonnêtes. Car si les marques agissent en théorie en toute légalité, il leur est «interdit d'induire le consommateur en erreur, d'après la réglementation européenne et le Code de la consommation », rappelle Katerine Jacquemart. «Il faut que les autorités contrôlent plus et prennent plus de sanctions», défend-elle.

Elle se dit malgré tout optimiste sur l'impact que pourra avoir cette campagne auprès des marques, car la première édition du Calendrier lancée en 2019 en avait poussé cinq à modifier leurs emballages. Et depuis mardi, jour du lancement, «certaines entreprises épinglées nous ont déjà contactés.» Pas encore de changements prévus dans leurs pratiques, mais le dialogue est ouvert.