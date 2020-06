Faut-il repousser les soldes ?

La phase 2 du déconfinement a débuté le mardi 2 juin. Jusqu'ici, une question se posait : initialement prévus à partir du 24 juin et pour une durée de quatre semaines, les soldes estivaux devaient-ils être reportés ? Pour certains, c'était un « oui » franc quand d'autres estimaient que la date initiale devait être gardée. Le gouvernement a pris sa décision.

iStock-Mixmike

Bruno Le Maire, favorable à un report des soldes

Soldes d'été : la décision du gouvernement

« J'ai beaucoup discuté avec les commerçants et je suis favorable à un report des soldes de [trois à quatre] semaines pour qu'ils refassent leur trésorerie. Nous allons continuer à en discuter avec les fédérations de commerçants. » C'est ce qu'a déclaré, il y a quelques jours, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie. Du côté des fédérations, plusieurs dates ont été demandées. L'Alliance du commerce, qui représente les grandes enseignes, aurait aimé que les soldes d'été démarrent le 1er juillet au plus tard et durent six semaines. Du côté de la FNH (Fédération nationale de l'habillement), qui réunit les commerçants indépendants, un report au 19 août était souhaité. Pour la FCA (Fédération du Commerce Coopératif et Associé), un report début juillet était privilégié. « La période des soldes est un événement festif qui réunit commerçants et consommateurs. C'est également un outil économique très important puisque c'est le moment d'écouler les stocks à temps afin de préparer la saison d'après. » La décision n'était pas simple à prendre et les désaccords entre fédérations de commerçants en sont une preuve. D'un côté, certains souhaitent écouler leurs stocks afin de récupérer de la trésorerie. Et de l'autre côté, certains ne veulent pas brader leurs produits afin de préserver les marges. Concernant les acheteurs, beaucoup préfèrent continuer à éviter les magasins bondés tant que la pandémie de Covid-19 n'est pas maîtrisée et qu'aucun vaccin n'existe.Mi-mai, la secrétaire d'État à l'Économie, Agnès Pannier-Runacher, s'est dite pour un report des soldes à « la mi-juillet ». Le 28 mai, contacté notamment par le site de La Dépêche, le ministère de l'Économie et des Finances a quant à lui fait savoir que « la date [serait] choisie et officialisée [aux alentours du mercredi 3 juin] ». Pour prendre sa décision, Bercy a dû écouter les arguments de tout un chacun et prendre en considération plusieurs problématiques comme, par exemple, celle des stocks que les commerçants doivent écouler après avoir accumulé de nombreux produits. Il y avait aussi la question de la trésorerie de ces derniers à considérer. En souffrance pour beaucoup, elle doit être rapidement voire urgemment renflouée. Selon divers médias, le ministère de l'Économie et des Finances penchait pour un report des soldes au 15 juillet, une façon de couper la poire en deux et de proposer ainsi un compromis aux nombreux commerçants que compte le pays. Le mardi 2 juin, sur RTL, Bruno Le Maire a confirmé ces rumeurs annonçant que « les soldes débuteront le 15 juillet et dureront quatre semaines ».