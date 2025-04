Faut-il ouvrir un compte courant dans plusieurs banques?

Être multibancarisé, c’est profiter des avantages de chaque banque: services spécialisés, meilleure gestion des dépenses...

Sommaire:

Comptes courants: ce que dit la loi

Dans quels cas est-il intéressant de posséder plusieurs comptes courants?

Faut-il ouvrir un second compte courant dans une autre banque?

Attention à la multiplication des frais bancaires

Un compte courant permet à son titulaire d’effectuer des dépôts et des retraits. Il est associé à des moyens de paiement. Vous pouvez détenir autant de comptes en banque que vous le souhaitez. La loi n’impose aucune limite. Ainsi, il est possible d’ouvrir plusieurs compte courant dans plusieurs établissements. On parle alors de «multi-bancarisation» et vous devenez un client «mutli-bancarisé».

Quand vous ouvrez plusieurs comptes-courants dans le même établissement bancaire, les conditions applicables dépendent de la politique commerciale en vigueur.

À noter L’ouverture d’un livret d’épargne réglementée est contrôlée. Vous avez droit à un Livret A seulement. Il en va de même pour le LDDS, LEP ou PEL.

Il peut être judicieux d’ouvrir différents comptes pour compartimenter vos dépenses et clarifier vos finances. Dans ce cas, un compte principal est dédié à vos dépenses quotidiennes et un compte secondaire est affecté à des dépenses spécifiques: le remboursement d’un crédit ou la constitution d’une épargne, par exemple.

L’un des comptes courants peut servir de compte joint entre deux partenaires . Cela permet de gérer plus facilement ou équitablement les dépenses communes du foyer. Toutefois, il est conseillé de conserver un compte individuel pour préserver votre autonomie financière.

Quand vous êtes chef d’entreprise ou travailleur indépendant , détenir plusieurs comptes vous permet de séparer les dépenses personnelles des dépenses professionnelles. En fonction du statut juridique de votre entreprise, vous pouvez être dans l’obligation d’ouvrir un compte bancaire professionnel distinct de votre compte personnel.

Quand vous sollicitez un crédit immobilier, vous avez tout intérêt à faire jouer la concurrence. Certaines banques imposent parfois de domicilier votre salaire dans leur établissement.

Faut-il ouvrir un second compte courant dans une autre banque?

L’intérêt d’ouvrir un second compte courant dans une autre banque dépend de votre profil client et de vos besoins. En effet, quand votre objectif premier est de faire des économies, mieux vaut concentrer vos comptes dans un seul établissement bancaire. Vous pouvez négocier les frais de gestion, voire obtenir une carte gratuite, ou encore profiter d’avantages commerciaux comme des taux d’emprunt attractifs. D’un point de vue pratique, cela permet de limiter le nombre de vos interlocuteurs et de faciliter la gestion de vos finances. Grâce à votre application bancaire, vous avez une vue d’ensemble de vos différents comptes.

À l’inverse, être client de plusieurs établissements vous permet de profiter des avantages offerts par chacun: une prime de bienvenue, une offre de cashback, un contrat d’assurance… Quand vous voyagez régulièrement, une banque en ligne offrant des frais de paiement et de retraits gratuits à l’étranger représente un vrai plus.

À noter Si vous ouvrez plusieurs comptes courants dans une même banque, celle-ci peut vous demander de signer une lettre d’unité de compte. Quand un compte présente un découvert, ce dernier est compensé automatiquement par un compte créditeur. Cela concerne notamment les comptes joints.

Attention à la multiplication des frais bancaires

Détenir des comptes bancaires auprès de plusieurs banques peut engendrer des coûts supplémentaires. Selon le comparateur Panorabanques, les Français paient en moyenne 228,90 euros de frais bancaires par an. Cela comprend principalement:

Les frais de tenue de compte,

La carte de paiement,

Les frais de dépassement de découvert (commission d’intervention, lettre d’information agios).

Avant de multiplier les comptes bancaires, vous devez vous assurer que chacun d’entre eux a bien son utilité. Il peut être intéressant de vous tourner vers les banques en ligne car elles facturent très peu de frais. De plus, elles offrent une gestion simplifiée et proposent des primes de bienvenue attractives.