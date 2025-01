Faut-il investir en private equity en 2025 ?

private equity bis (Crédits: Adobe Stock)

Selon France Invest, la performance moyenne annuelle du private equity sur 10 ans est supérieure à 13 %, un niveau élevé hautement désirable dans un contexte macro-économique compliqué. Le private equity semble de nouveau avoir la cote. Quels facteurs peuvent expliquer cet engouement pour les actifs non cotés au-delà du TRI alléchant ? Est-ce le bon moment pour investir ? Comment se lancer dans l'investissement en private equity en 2025 ? Nos explications et nos conseils.

Des perspectives idéales en 2025 pour le private equity ?

En 2025, le private equity devrait encore bénéficier de la baisse des taux puisque la Banque Centrale Européenne devrait poursuivre son assouplissement monétaire, tout comme la Fed, même si deux baisses seulement sont anticipées pour 2025 côté US selon Jerome Powell. Or, la baisse des taux permet aux sociétés d'emprunter à des taux plus faibles, ce qui profite particulièrement aux sociétés non cotées qui ont recours massivement au crédit pour financer leur développement. De plus, la baisse des taux implique une baisse du rendement des actifs peu risqués, ce qui incite les investisseurs à envisager les actifs présentant un risque certes supérieur, mais avec un potentiel de rendement qui l'est aussi, comme les actions de sociétés non cotées.

En 2025, le private equity devrait aussi bénéficier de la loi industrie verte entrée en vigueur en 2024. Cette disposition vise à faciliter l'accès au non coté pour les épargnants français par l'ajout d'une dose d'actifs privés dans les gestions pilotées des contrats d'assurance-vie et des plans d'épargne retraite. Désormais, les contrats d'assurance-vie et les PER doivent faire figurer parmi leurs supports en unités de compte des fonds de private equity. L'investissement dans ces fonds est d'ailleurs obligatoire pour les contrats en gestion pilotée pour certains profils de risque, et en tenant compte de l'horizon d'investissement du placement.

Enfin, il pourra être intéressant en 2025 d'investir dans le private equity puisque les actifs non cotés sont traditionnellement peu corrélés aux marchés boursiers, particulièrement volatils et chahutés actuellement. L'investissement dans le non coté peut être l'occasion de diversifier un portefeuille trop exposé aux marchés boursiers mondiaux. L'incertitude économique et politique pourrait avoir moins de conséquences sur le non coté, et même créer des opportunités sur des segments résilients ou anticycliques.

Le market timing, une hérésie pour le private equity ?

Alors, faut-il investir dans le private equity en 2025 ? D'abord, il convient de rappeler que le market timing n'a pas cours dans le non coté. L'investisseur ne peut pas bénéficier d'un point d'entrée bas idéal comme sur les marchés boursiers. Le private equity est une classe d'actifs qui s'inscrit dans le temps long, pour laquelle il n'existe pas de valorisation quotidienne. Si les transactions en private equity sont dans une certaine mesure liées aux fluctuations boursières, la valorisation des sociétés cotées fournissant des points de comparaison, il est bon de rappeler que les sommes injectées dans un fonds de private equity ne seront pas investies immédiatement mais plutôt déployées sur plusieurs années (de 3 à 5 ans environ).

De plus, nous vous recommandons plutôt que de chercher à optimiser son point d'entrée en private equity, de mettre en place sur cette classe d'actifs des investissements réguliers qui vous permettront de vous constituer progressivement une allocation en private equity, en variant les acteurs et les secteurs d'activités. La diversification et la sélection soigneuse de ses actifs importe plus que le market timing pour l'investissement en private equity. Il conviendra de se positionner sur des sociétés leaders de leur marché, ou des sociétés aux perspectives prometteuses, bénéficiant d'un potentiel de croissance important à travers les cycles.

Attention, nous vous rappelons que l'investissement en private equity implique une immobilisation des actifs pendant une longue période, de l'ordre de 10 ans, ce qui en fait un investissement à envisager sur le long terme. Notez aussi que le private equity est un actif présentant une faible liquidité.

Nos conseils pour investir en private equity en 2025

Vous souhaitez investir en private equity en 2025 ? D'abord, il conviendra de sélectionner avec attention vos titres, qu'il s'agisse d'actions en direct ou bien de fonds. En effet, en matière de non coté, plus que le bon moment pour investir, c'est le bon gérant qu'il faut savoir saisir !

Ensuite, la diversification est primordiale. Elle permet de réduire le risque et d'optimiser son placement. La diversification rend possible l'espérance de générer des performances attractives et régulières sur le long terme. Attention donc à vous positionner sur le non coté avec différents gérants, sur différents secteurs et différentes zones géographiques, voire même différents types d'actifs et explorer la dette privée par exemple.

Nous vous recommandons de ne jamais consacrer une part trop importante de votre patrimoine global au private equity, éminemment risqué. Cette part peut toutefois varier en fonction de votre profil de risque. Les profils les plus averses au risque ne devraient pas investir plus de 5 % de leur patrimoine, une part qui peut monter à 10 % ou 15 % pour les profils les moins averses.

Enfin, nous tenons à souligner l'importance de l'accompagnement pour investir dans le private equity. Il conviendra de vous faire accompagner par un professionnel du conseil avant toute décision d'investissement en private equity afin de mieux d'analyser et maîtriser les risques associés à la classe d'actifs. Ce recours au conseil vous permettra aussi de sélectionner les actifs les plus adaptés à votre profil et notamment votre horizon d'investissement, votre degré de tolérance au risque, votre situation personnelle et professionnelle, votre âge, mais aussi la taille, la composition et la liquidité de votre patrimoine.