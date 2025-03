Faut-il faire confiance aux « finfluenceurs » ?

Les "finfluenceurs" rendent la finance accessible, mais la semaine de l’éducation financière alerte sur les risques cachés derrière certaines pratiques comme le copytrading ou les systèmes de Ponzi. (Crédit photo : Shutterstock)

Investir en copiant un trader ou miser sur des cryptos prometteuses ? Sur les réseaux sociaux, les promesses de gains faciles fleurissent, portées par des « finfluenceurs » aux discours séduisants. À l'occasion de la semaine de l'éducation financière, apprenez à repérer les pièges et à protéger votre épargne des arnaques.

Dans un monde où les réseaux sociaux influencent nos décisions quotidiennes, la finance ne fait pas exception. De plus en plus d'internautes sont à l'écoute des « finfluenceurs », (contraction de « finance » et « influenceurs »), qui donnent des conseils d'investissement accessibles à tous. Cependant, derrière des promesses de gains rapides et faciles, se cachent parfois de véritables pièges financiers. Copytrading, cryptmonnaie, système de Ponzi … la semaine de l'éducation financière qui se déroule du 17 au 23 mars, est l'occasion de décrypter ces pratiques et de sensibiliser le public aux risques associés.

Le copytrading : un miroir aux alouettes

Le copytrading est une méthode qui permet de copier automatiquement les transactions d'un investisseur expérimenté. Sur le papier, l'idée semble séduisante : pourquoi ne pas reproduire les stratégies d'un trader performant pour gagner de l'argent sans effort ? Mais attention, plusieurs dangers guettent les investisseurs, surtout les plus novices d'entre eux. D'abord, les performances passées ne garantissent en rien des gains futurs. De plus, certains traders rémunérés par les plateformes ont intérêt à attirer un maximum de suiveurs, sans se soucier de la viabilité à long terme de leurs stratégies. Ainsi, un investisseur copiant aveuglément un trader peut subir des pertes importantes en cas de retournement de marché.

Cryptomonnaies : volatilité et arnaques déguisées

Les cryptomonnaies, souvent vantées par les finfluenceurs, attirent de nombreux investisseurs à la recherche de rendements élevés. Pourtant, leur extrême volatilité les rend particulièrement risquées. Un investissement mal maîtrisé peut entraîner des pertes considérables en seulement quelques heures. Au-delà des fluctuations de marché, le secteur des cryptos fait l'objet de nombreuses arnaques. Par exemple, certaines plateformes frauduleuses promettent des rendements records pour attirer les investisseurs avant de disparaître avec leurs fonds. Autre exemple : les « shitcoins », des cryptomonnaies sans réelle utilité, sont souvent promues par des influenceurs peu scrupuleux, créant une bulle qui s'effondre rapidement, laissant de petits investisseurs ruinés.

Les systèmes de Ponzi : une illusion lucrative

Les systèmes de Ponzi sont des schémas frauduleux où les gains des anciens investisseurs sont financés par l'argent des nouveaux entrants. Popularisés sous des formes modernes via les réseaux sociaux, ces systèmes promettent des rendements garantis. Les promoteurs de ces escroqueries recrutent souvent via des promesses alléchantes, incitant les victimes à convaincre leurs proches d'investir. Mais lorsque l'afflux de nouveaux entrants ralentit, le système s'effondre, entraînant des pertes pour la majorité des participants.

Comment se protéger ?

La meilleure protection contre les arnaques, c'est la connaissance. Avant d'investir, il est essentiel de comprendre les mécanismes financiers, d'évaluer les risques et de vérifier les sources : un fininfluenceur n'est pas toujours un expert financier et mieux vaut croiser les informations avec des institutions reconnues. Il faut également se méfier des promesses trop belles pour être vraies : les offres garantissant des profits rapides sans risque sont suspectes. Enfin, il est indispensable de diversifier ses investissements et ne pas mettre tous ses fonds dans un seul actif ou suivre un seul trader. La diversification limite les pertes potentielles.