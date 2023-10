Faut-il de nouveau s’intéresser aux fonds monétaires dans une allocation d’actifs ?

(Crédits photo : Unsplash - )

Les fonds monétaires ont longtemps été délaissés parce que dans un contexte de taux négatifs, ce type de placement ne rapportait plus grand-chose. Avec la hausse des taux directeurs, ils reviennent sur le devant de la scène et s'imposent comme une alternative attractive aux dépôts bancaires. Faut-il pour autant souscrire ? Qu'est-ce qu'un fonds monétaire ? Quels sont leurs atouts ? Combien faut-il investir ? Avec quel horizon d'investissement ? Toutes nos explications.

Qu'est-ce qu'un fonds monétaire ?

Les fonds monétaires sont des fonds communs de placement (FCP) ou SICAV (Sociétés Anonymes à Capital Variables) investis dans des créances d'États et aux créances d'entreprises à court terme (bons du trésor émis par les États, certificats de dépôt émis par les banques ou billets de trésorerie émis par les entreprises).

Les investisseurs achètent des parts du fonds et ces fonds servent à financer les investissements réalisés par le gestionnaire du fonds. En contrepartie, les investisseurs reçoivent les rendements des investissements réalisés (moins la commission du gestionnaire du fonds).

En finançant les entreprises et les collectivités, les fonds communs de placement sont des placements qui participent à financer l'économie réelle sur le court terme.

À noter : un fonds monétaire se doit de maintenir un niveau de liquidité élevé afin de faire face aux potentiels demandes de rachat de parts émanant des investisseurs.

Les fonds communs de placement sont facilement accessibles. Ils peuvent être logés au sein d'un compte-titres. On les retrouve aussi dans les supports en unités de compte des contrats d'assurance-vie ou dans les PER, deux enveloppes qui permettent de bénéficier d'avantages fiscaux. Attention, ils ne sont cependant pas éligibles au PEA.

Quels avantages à investir dans un fonds monétaire ?

Un fonds monétaire offre un rendement proche du taux directeur de la Banque Centrale Européenne (BCE). Avec la hausse des taux d'intérêt, les fonds monétaires offrent désormais des rendements compris entre 3 % et 3,5 % par an, contre 0,50 % en 2022 et 1,5 % à 1,8 % au premier semestre 2023. À titre d'exemple, 4 % par an, c'est une performance qui correspond à un peu plus de la moitié de la performance moyenne annuelle du CAC 40 depuis sa création, mais sans volatilité et avec un risque très mesuré.

On comprend donc le succès actuel des fonds monétaires qui ont enregistré une collecte de plus de 1 000 milliards d'euros en 2023.

De plus, avec un fonds monétaire, le rendement est quasiment certain et le risque très faible. C'est donc un placement idéal pour placer des liquidités à l'abri lorsque ses livrets de l'épargne réglementée sont pleins par exemple.

Enfin, le bon niveau de liquidité permet de récupérer son capital rapidement et sans contraintes.

Dans quelles proportions investir dans les fonds monétaires ?

Il conviendra de ne pas placer une trop grande partie de votre capital dans des fonds monétaires. Rappelons que ce type de placement doit être envisagé dans une optique de diversification de ses avoirs.

Vous pourrez y placer une partie de votre patrimoine que vous souhaitez conserver en liquidité, par exemple en attendant des opportunités sur les marchés boursiers, ou tout simplement parce que vous êtes très averse au risque. Les fonds monétaires constituent aussi une solution pour financer ses projets de court-terme si les sommes nécessaires à leurs réalisations sont supérieures aux plafonds des livrets de l'épargne réglementée.

Mais attention, rappelons que leur performance varie selon les taux des banques centrales et leur rendement est de ce fait est souvent inférieur à l'inflation. Il sera potentiellement bien plus intéressant de placer les sommes destinées à financer ses projets de long-terme sur les marchés actions par exemple.

Soulignons également que les fonds monétaires ne sont pas des placements à capital garanti et le risque de perte en capital, même faible, existe. Vous pourrez ainsi être pénalisé par un retournement des marchés. Si les banques centrales venaient à baisser leur taux, les fonds monétaires rapporteraient beaucoup moins. Il est donc primordial de suivre l'évolution du contexte macro-économique et notamment l'actualité du marché de taux.

Il est également nécessaire d'être très vigilant aux frais pratiqués par les fonds monétaires car ils sont parfois très élevés au regard de la performance potentielle. Il serait dommage que les gains soient gommés par les frais et la taxation en vigueur.