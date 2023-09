Le retour en grâce des placements obligataires

(Crédits photo : Pexels - Lukas )

Les actions sont bien souvent mieux connues par les particuliers français que les obligations, même si bien souvent ils en possèdent, notamment via le fonds euros d'une assurance-vie. Il faut dire que ce sont les marchés actions qui ont surperformé ces dernières années face à un marché obligataire qui faisait grise mine.

Les obligations qui ont fait leur grand retour en 2023 sont désormais davantage envisagées par les investisseurs. Quels facteurs expliquent l'embellie du marché obligataire ? Comment investir dans des obligations ? Quels sont les éléments à bien prendre en compte au moment de se diriger vers ce type de placement ? Toutes nos explications.

Pourquoi le marché obligataire a-t-il le vent en poupe ?

L'inflation et la hausse des taux directeurs : les principaux catalyseurs d'une embellie sur le marché obligataire

Les marchés actions ont profité durant des années, et même des décennies, du fameux TINA (There Is No Alternative) mais ils sont désormais en concurrence avec de nombreux actifs, grâce au TAPAS (There Are Plenty of AlternativeS), au premier rang desquels les obligations. En effet, après des années de taux faibles, voire négatifs, le marché des taux délivre de nouveau une performance qui intéresse les investisseurs.

La raison est simple : l'inflation qui sévit depuis des mois. Pour contrer la hausse des prix, les banques centrales n'ont d'autre choix que de mettre en place un resserrement budgétaire et adoptent une hausse des taux directeurs qui permet d'augmenter le coût des emprunts, quels qu'ils soient (aux particuliers ou aux entreprises), et donc de freiner la consommation pour, in fine, réduire la demande et faire baisser les prix.

Rappelons que l'objectif d'une banque centrale est d'ajuster l'offre de monnaie dans l'économie pour parvenir à une certaine combinaison de stabilité de l'inflation et de la production.

L'inversion de la courbe des taux entraîne un rendement accru des obligations à court terme, mais pas seulement

En en cas d'inversion de la courbe des taux (les taux à court terme sont supérieurs aux taux à long terme), les obligations court terme voient leur rendement augmenter. En effet, les obligations nouvellement émises affichent des taux bien plus attractifs que celles présentes sur le marché secondaire depuis plusieurs années.

Rappelons tout de même que le rendement d'une obligation varie en fonction de son prix. Ainsi, une obligation qui présente un taux de 2 % seulement émises il y a plusieurs mois, s'échangera sur le marché secondaire à un prix moins élevé que lors de son émission et, de ce fait, son rendement pour un nouvel acquéreur s'en trouvera boosté. En cas de forte hausse des taux directeurs des banques centrales, c'est donc tout le marché obligataire qui voit sa performance dopée pour les nouveaux entrants sur ce marché.

Les rendements actuels OAT 10 ans, T-Bonds, SICAV monétaires en forte hausse

Le rendement des OAT français 10 ans approche les 3,15 % en ce début septembre 2023 tandis que les T-Bonds flirtent avec les 4,3 %. Résultat : la performance des SICAV monétaires oscille entre 3 % et 3,5 %, avec des performances allant jusqu'à flirter avec les 4 % pour les meilleurs fonds.

Rappelons que ces actifs, il y a quelques années affichaient des taux flirtant avec le 0. Le rendement des fonds monétaires était de 1,5 % à 1,8 % par an en début d'année 2023 et de 0,50 % environ en 2022, c'est dire la hausse du rendement du marché obligataire en 2023 !

Comment se positionner sur le marché obligataire ?

En direct, un marché obligataire très difficile d'accès

Les obligations sont des actifs peu accessibles à l'investisseur particulier car le ticket d'entrée est généralement très élevé (de l'ordre de la centaine de milliers d'euros) et la nécessite de diversifier son patrimoine suppose que l'on ne détienne pas qu'une seule obligation et que les obligations ne soient pas les seuls actifs à composer votre patrimoine financier.

Fonds euros de l'assurance-vie et du PER : l'exposition la plus fréquente au marché obligataire

Mais il existe de nombreux autres moyens pour l'investisseur particulier de s'exposer au marché obligataire, à commencer par le fonds euros de l'assurance-vie et du PER. En effet, cette poche sécurisée est composée en majorité d'obligations (corporate et étatiques). Ce moyen de se positionner sur les obligations permet en outre de bénéficier des avantages fiscaux de ces enveloppes : une fiscalité adoucie dès 8 ans de détention du contrat pour l'assurance-vie et possibilité de déduire les sommes versées sur son PER de son impôt sur le revenu pour le plan épargne retraite. En outre, dans ce cas très précis, votre investissement est garanti en capital.

Les SICAV obligataires pour investir dans des fonds obligataires depuis son assurance-vie, son PER ou son compte-titres

Il est aussi possible d'investir dans un fonds obligataire depuis les supports en unités de compte de son assurance-vie ou de son PER, mais aussi en passant par le compte-titres. Attention, dans ce cas, le placement n'est pas garanti en capital. Mais il pourra être bien plus rémunérateur, surtout si le gérant a tendance à surperformer le marché. Toutefois, attention aux frais, parfois élevés, qui peuvent venir sérieusement rogner la performance de votre placement.

Les ETF obligataires pour se positionner depuis son assurance-vie, son PER, son compte-titres et son PEA

Certains trackers permettent de répliquer des indices obligataires et constituent un moyen avantageux de se positionner sur ce marché depuis de très nombreux supports. En effet, un ETF est accessible depuis un PEA. Les ETF obligataires sont bien sûr disponibles sur un compte-titres, mais aussi depuis les supports en unités de compte d'une assurance-vie ou d'un PER par exemple.

Sur quels éléments faut-il se montrer vigilant quand on investit sur le marché obligataire

Le contexte macro-économique : un élément clé à surveiller pour anticiper un retournement du marché obligataire

C'est la hausse du marché de taux qui est à l'origine des mouvements sur le marché obligataire court-terme actuellement. Il est donc indispensable de bien surveiller la situation macro-économique, car un recul marqué de la croissance, voire une entrée en récession, pourront amener les banques centrales à revoir leur décision concernant les taux directeurs, ce qui aura un impact direct sur le marché.

Pour les fonds obligataires, la performance est un élément clé, mais pas facile à déterminer

L'investissement en obligations est rarissime en direct. Le plus souvent, il se fait via des fonds et notamment le fonds euros ou des SICAV par exemple. Et les rendements sont très variables d'un produit à l'autre. Il faut donc le choisir avec soin, notamment en regardant la performance historique. Mais attention, une performance médiocre par le passé n'est pas révélatrice puisque celle-ci dépend avant tout du contexte macro-économique. Il sera donc judicieux de comparer entre elles les performances passées de fonds similaires pour déterminer quels sont les plus attractifs.

Les frais parfois élevés des fonds obligataires à garder en tête au moment de faire son choix

L'investissement en obligations se fait donc généralement via des fonds. En ce qui concerne les SICAV et FCP, il faudra se montrer particulièrement vigilant en ce qui concerne les frais pratiqués car ils sont parfois élevés au regard du potentiel de performance, d'où l'avantage à se tourner vers les ETF qui affichent eux des frais moindres, ce qui peut doper la performance globale du placement à long terme.