Faire construire une maison en Ile-de-France coûte en moyenne 400 000 euros, un prix en hausse

Un prix en hausse de 20 à 25 % en moyenne a été constaté sur les 5 755 constructions neuves par rapport à 2021. (Ralphs_Fotos / Pixabay)

Le prix des maisons neuves augmente en Ile-de-France en raison de plusieurs facteurs. Mais les acquéreurs sont de plus en plus prêts à s’éloigner, pour acheter plus grand à des prix moins élevés.

Les maisons neuves coûtent de plus en plus chères en Ile-de-France, selon les constructeurs. En 2022, un prix en hausse de 20 à 25 % en moyenne, constaté sur les 5 755 constructions neuves, par rapport à l’année précédente, rapporte Le Parisien .

Difficile pour les primo-accédants

Face à cette augmentation, de nombreux habitants décident de s'installer dans des départements voisins, comme l’Oise ou encore l’Eure-et-Loir. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette augmentation des prix : hausse des coûts des matériaux, hausse du foncier mais aussi augmentation des budgets des acheteurs.

« On produit donc des maisons plus chères car nos clients, les secundo-accédants, ont des budgets plus importants, ce qui fait mécaniquement monter les prix moyens » , a expliqué le président de Domexpo au Parisien . Un mauvais point pour les primo-accédants donc.

Plus d’espace pour moins cher

Pour 400 000 euros en moyenne, la maison type en Ile-de-France mesure 130 m² et elle est composée d’un garage et d’un jardin. Elles est composée de trois chambres de 12 m², d'une salle de bains, d'un bureau ou d'une chambre d'amis, d'un séjour de 35 m² et d'une cuisine ouverte. Côté énergie, la pompe à chaleur est le plus souvent choisie.

Pour les acquéreurs, s’éloigner un peu n’est plus un problème s’ils peuvent obtenir plus d’espace en payant moins cher. Un sentiment renforcé depuis l’épidémie de Covid-19. Et avec un budget en hausse, ils peuvent souvent s’offrir une chambre supplémentaire, indispensable avec le développement du télétravail.