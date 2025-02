Factures énergétiques : les avantages de la mensualisation / iStock.com - Santje09

Comment fonctionne la mensualisation ?

Comme son nom l’indique, la mensualisation consiste en une répartition mensuelle des charges liées à votre consommation énergétique (électricité et /ou gaz). Si vous êtes déjà client, votre fournisseur se base, pour établir son estimation, sur votre consommation de l’année précédente. Dans le cas d’une première souscription, votre fournisseur se livrera à une projection de vos dépenses à venir, en s’appuyant sur différents critères. Il prendra ainsi en compte la taille de votre logement, son mode de chauffage, ses équipements les plus énergivores (lave-vaisselle, machine à laver, chauffe-eau, alimentation d’un véhicule électrique, etc.), ou encore le nombre d’occupants. Le montant annuel issu de cette estimation est divisé en 11 mensualités identiques. C’est lors du 12ème mois qu’intervient la régularisation, après un relevé de compteur, indiquant la consommation réelle. Au vu de ces éléments, votre fournisseur ; soit vous facturera un montant complémentaire, soit vous remboursera un éventuel trop-perçu. Il utilisera également ces données pour ajuster le montant de vos mensualités pour l'année suivante. Notons que si vous êtes équipé(e) d’un compteur électrique Linky, le relevé manuel par un agent ne sera pas nécessaire, car le compteur « intelligent » enverra de manière automatique vos données de consommation à votre fournisseur. Par ailleurs, ces données, affichées en temps réel permettent des ajustements rapides et précis... Vous pouvez demander vous-même à ce que vos factures mensuelles soient revues à la baisse ou à la hausse. Il suffit alors de prendre contact avec votre fournisseur et de l’informer de vos observations concernant votre consommation. Ce dernier peut également, de sa propre initiative, vous proposer d’éventuels ajustements.

Quel recours si la régularisation vous semble erronée ?

Une régularisation trop importante n’est pas forcément le fait d’une consommation finale plus élevée que prévue. Depuis 2021, le prix de l’énergie subit en effet des fluctuations... Malheureusement souvent à la hausse. Or ces variations de prix de l’énergie sont difficiles à anticiper dans le contrat de mensualisation mis en place par votre fournisseur. Il est aussi possible – même si les cas sont très rares – que votre compteur ait subi une défaillance. En cas de doute, n’hésitez pas à prendre contact avec votre fournisseur pour une vérification et un éventuel changement. Enfin, si la note finale est très salée mais qu’elle est correcte, vous aurez toujours la faculté de négocier avec votre fournisseur un délai de paiement ou un échelonnement de votre dette. À noter: si deux prélèvements automatiques successifs sont refusés par votre banque, il est très probable que votre fournisseur mette fin à votre contrat de mensualisation et vous impose une facturation au réel.