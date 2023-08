Face au fléau des punaises de lit, les multipropriétaires prennent une assurance

Cet été, le nombre de signalements s’envole, notamment pour des locations touristiques. Pour éviter de lourdes dépenses, il est possible de s’assurer contre les punaises de lit.

On n’y pense pas toujours mais qui dit hôtel ou location touristique, peut dire punaises de lit . Avec les fortes chaleurs et surtout la multiplication des voyages, ces minuscules nuisibles prolifèrent. Sans le savoir, vous multipliez le risque de les transporter avec vous si vous changez fréquemment de logement. Les locations touristiques ou encore les colocations, où les changements d’occupants sont fréquents, sont visées. Sachez que 62% des Français ont été confrontés à au moins un nuisible au cours des cinq dernières années, selon un sondage Ifop. « Depuis le mois de mai, nous avons enregistré une hausse d’environ 28% des signalements, par rapport à 2022 sur la même période », explique au Figaro Nicolas Roux de Bézieux, cofondateur de Badbugs.fr, plateforme créée en 2019.

Au bout du fil, de plus en plus de multipropriétaires et notamment des personnes qui louent sur des plateformes de type Airbnb. C’est le cas de Nicolas, 35 ans, qui possède une vingtaine de logements dans le Jura (39), la Côte d’Or (21) et l’Ain (01), et a été confronté à des problèmes de punaises de lit à deux reprises. « La première fois, j’ai dû annuler la réservation et rembourser le locataire. Pendant 5-6 mois, je n’ai pas pu mettre en location mon logement car, tant que vous n’avez pas prouvé que les punaises ont été éradiquées, Airbnb laisse la réservation bloquée », raconte ce youtubeur qui a publié une vidéo sur les punaises de lit, il y a trois mois.

Tous les logements, même neufs, sont concernés

Pour éviter une nouvelle déconvenue et de lourdes dépenses - 958 euros (!) en moyenne pour venir à bout d’une infestation de punaises de lit -, Nicolas s’est assuré. Car il est possible de prendre une assurance qui couvre contre ce risque . Pour 2 euros par mois, le traitement du logement (500 euros remboursés par intervention) et le relogement du locataire - un jour plus tard - sont pris en charge par Badbugs qui a lancé cette solution avec le groupe IMA (Inter Mutuelles Assistance) en 2019. « J’ai bien fait car quelque temps après, j’ai eu un nouveau logement infesté. Et cette fois-ci, tout s’est bien passé. Je n’ai rien eu à jeter. Le locataire a été relogé rapidement. Et je n’ai rien payé », ajoute Nicolas.

La prise de conscience est telle chez les propriétaires que même ceux qui n’ont jamais eu affaire à des punaises de lit, s’assurent également. « Lors d’un podcast que j’ai réalisé sur le sujet, des investisseurs particuliers m’en ont parlé une fois, puis deux, puis trois. Et l’idée (de prendre une assurance) a germé », raconte Jérémy, 29 ans. Et ce, d’autant plus, que ce jeune Francilien possède deux appartements en colocation de 90 m² chacun où vivent 8 locataires au total. « Les occupants changent tous les ans et le risque d’avoir des punaises de lit était trop important , poursuit cet habitant de Seine-et-Marne (77). J’ai donc décidé de m’assurer et ce, d’autant plus que j’offre des colocations haut de gamme avec une offre quasi-hôtelière. Être assuré contre les punaises de lit est un atout vis-à-vis des locataires. »

Reste à savoir si cette assurance au prix dérisoire, incitera de plus en plus de propriétaires de l’avantage de se protéger contre un risque, certes rare, mais qui peut coûter très cher. Après tout, c’est à cela que sert une assurance. « Les punaises de lit concernent tout le monde, CSP + ou CSP -, et tous les logements, bien ou mal entretenus. La prolifération de punaises n’est pas liée à l’état des logements mais au mode de vie », conclut Nicolas Roux de Bézieux.